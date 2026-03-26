ETV Bharat / state

बदलते मौसम के कारण, त्वचा रोगों की चपेट में आ रहे लोग, अस्पतालों में भीड़

हवा, पानी, पसीना, धूप, संक्रमण या हार्मोनल बदलाव से होता है त्वचा रोग.

त्वचा रोगों की चपेट में आ रहे लोग
त्वचा रोगों की चपेट में आ रहे लोग (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: मार्च, महिने में अचानक हुए मौसम में बदलाव से स्किन संबंधी प्रॉब्लम बढ़ गई है. डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग में खुजली और चकत्तों से परेशान मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस संबंध में एसएन मेडिकल कॉलेज की स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया कि मौसम में आए बदलाव से अर्टिकेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है.


बुधवार को एसएन मेडिकल कॉलेज के स्किन डिपार्टमेंट में 270 अर्टिकेरिया के मरीज पहुंचे. जिसमें 100 से अधिक मरीजों की शिकायत खुजली और स्किन पर चकत्ते की थी. वहीं, जिला अस्पताल के स्किन डिपार्टमेंट की ओपीडी में 150 मरीज पहुंचे. जिसमें 45 मरीजों को चकत्ते और खुजली की शिकायत थी. स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक, मौसम में बदलाव की वजह से स्किन प्रॉब्लम के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है.

प्रोफेसर यतेंद्र चाहर, एचओडी एसएन मेडिकल कॉलेज (Photo Credit: ETV Bharat)
प्रोफेसर यतेंद्र चाहर के अनुसार, मौसम में जब भी बदलाव होता है, तो अक्सर चकत्ते या एलर्जी की समस्या पैदा होती है, जो एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, जिसमें त्वचा में खुजली या चकत्ते हो जाते हैं. यह शरीर के किसी भी भाग में, सिर से लेकर पैर तक हो सकते हैं. जिनमें अधिक इचिंग होती है. अक्सर ये चकते 24 घंटे से कम समय में चले जाते हैं. लेकिन, बार-बार हो सकते हैं. यतेंद्र चाहर बताते हैं कि अर्टिकेरिया होने की कई वजहें होती हैं. जैसे अभी सर्दी से गर्मी आ रही है, तो भी अर्टिकेरिया होगा. कुछ लोगों में किसी विशेष खाद्य पदार्थ, दवाएं या कीड़े के काटने से यह एलर्जी होती है. इसके साथ ही ठंडी हवा, पानी, पसीना, धूप, संक्रमण या हार्मोनल बदलाव से भी ये हो सकते हैं.

बच्चों में अर्टिकेरिया की मुख्य वजह पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है. पेट में कीडे की वजह से भी अर्टिकेरिया होता है. किसी के शरीर पर चकत्ते बार हो रहे हैं, या शरीर में सूजन आ रही है, तो तुरंत स्किन स्पेशिलिस्ट को दिखाएं. इस बीमारी में खुजली कम और सूजन कम करने की दवाएं दी जाती हैं. जिससे मरीज की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है.

ये भी पढ़ें: जहरीला हुआ पानी, बदबू से बदतर हुई जिंदगी: कचरे के पहाड़ से मुश्किल में 'कन्नडापालयम' के लोगों की जिंदगी

ये भी पढ़ें: यह फल दिखने में जितना छोटा, फायदे में उतना ही बड़ा, ये बातें जान लेंगे तो कभी खाना नहीं छोड़ेंगे - Carissa carandas health benefits

TAGGED:

AGRA NEWS HEALTH NEWS
RISE SKIN DISEASES IN AGRA
SKIN DISEASES
AGRA NEWS
SKIN DISEASES CAUSED BY INFECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.