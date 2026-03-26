बदलते मौसम के कारण, त्वचा रोगों की चपेट में आ रहे लोग, अस्पतालों में भीड़
हवा, पानी, पसीना, धूप, संक्रमण या हार्मोनल बदलाव से होता है त्वचा रोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 2:28 PM IST
आगरा: मार्च, महिने में अचानक हुए मौसम में बदलाव से स्किन संबंधी प्रॉब्लम बढ़ गई है. डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग में खुजली और चकत्तों से परेशान मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस संबंध में एसएन मेडिकल कॉलेज की स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया कि मौसम में आए बदलाव से अर्टिकेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है.
बुधवार को एसएन मेडिकल कॉलेज के स्किन डिपार्टमेंट में 270 अर्टिकेरिया के मरीज पहुंचे. जिसमें 100 से अधिक मरीजों की शिकायत खुजली और स्किन पर चकत्ते की थी. वहीं, जिला अस्पताल के स्किन डिपार्टमेंट की ओपीडी में 150 मरीज पहुंचे. जिसमें 45 मरीजों को चकत्ते और खुजली की शिकायत थी. स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक, मौसम में बदलाव की वजह से स्किन प्रॉब्लम के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है.
बच्चों में अर्टिकेरिया की मुख्य वजह पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है. पेट में कीडे की वजह से भी अर्टिकेरिया होता है. किसी के शरीर पर चकत्ते बार हो रहे हैं, या शरीर में सूजन आ रही है, तो तुरंत स्किन स्पेशिलिस्ट को दिखाएं. इस बीमारी में खुजली कम और सूजन कम करने की दवाएं दी जाती हैं. जिससे मरीज की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है.
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