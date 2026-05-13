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2 वर्षों से जल मीनार का मोटर है खराब, बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण

लातेहार: गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. ऐसे में जल संकट अब विकराल समस्या बनती जा रही है. लातेहार सदर प्रखंड के दुगिला इचाक में पिछले दो वर्षों से जल मीनार खराब है. जिससे ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है. इस टोले में लगभग 25 से अधिक परिवार निवास करते हैं. लेकिन यहां सरकारी स्तर पर एक भी चापाकल नहीं है.

इलाके में नल जल योजना के तहत जो जल मीनार लगाई गई थी, वह भी पिछले दो वर्षों से बेकार पड़ी हुई है. हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने इस पर संज्ञान लिया है. लेकिन उन्होंने कहा है कि जल मीनार के मोटर को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जाएगा.

जल समस्या को लेकर जानकारी देते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

नगर निगम से सटा है पंचायत

दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 से बिल्कुल सटा हुआ इचाक पंचायत है, इस पंचायत के दुगिला टोला में मुख्य रूप से आदिवासी और दलित परिवार के लोग रहते हैं. लगभग 25 परिवार का यह टोला पानी की कमी से परेशान है. स्थानीय ग्रामीण विनोद उरांव ने बताया कि आसपास में कोई भी चापाकल या कुआं नहीं है. जिसके कारण लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है.

गांव में लगी पानी टंकी पिछले दो वर्षों से खराब है. कंपनी वाले खराब मोटर को 2 साल पहले ही लेकर गए हैं, लेकिन आज तक उसे बनाकर जल मीनार में नहीं लगाया, जिस कारण यहां के लोगों को पानी की घोर समस्या हो गई है. वहीं ग्रामीण तुलसीराम, दशरथ उरांव आदि ने बताया कि पानी के लिए पूरे गांव के लोग परेशान हैं. पेयजल के साथ-साथ नहाने धोने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.