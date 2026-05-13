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2 वर्षों से जल मीनार का मोटर है खराब, बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण

लातेहार के इचाक पंचायत अंतर्गत आदिवासी गांव में पेयजल को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है.

WATER CRISIS IN LATEHAR
दो साल से सूखा पड़ा है जलमीनार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 8:40 PM IST

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लातेहार: गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. ऐसे में जल संकट अब विकराल समस्या बनती जा रही है. लातेहार सदर प्रखंड के दुगिला इचाक में पिछले दो वर्षों से जल मीनार खराब है. जिससे ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है. इस टोले में लगभग 25 से अधिक परिवार निवास करते हैं. लेकिन यहां सरकारी स्तर पर एक भी चापाकल नहीं है.

इलाके में नल जल योजना के तहत जो जल मीनार लगाई गई थी, वह भी पिछले दो वर्षों से बेकार पड़ी हुई है. हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने इस पर संज्ञान लिया है. लेकिन उन्होंने कहा है कि जल मीनार के मोटर को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जाएगा.

जल समस्या को लेकर जानकारी देते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

नगर निगम से सटा है पंचायत

दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 से बिल्कुल सटा हुआ इचाक पंचायत है, इस पंचायत के दुगिला टोला में मुख्य रूप से आदिवासी और दलित परिवार के लोग रहते हैं. लगभग 25 परिवार का यह टोला पानी की कमी से परेशान है. स्थानीय ग्रामीण विनोद उरांव ने बताया कि आसपास में कोई भी चापाकल या कुआं नहीं है. जिसके कारण लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है.

गांव में लगी पानी टंकी पिछले दो वर्षों से खराब है. कंपनी वाले खराब मोटर को 2 साल पहले ही लेकर गए हैं, लेकिन आज तक उसे बनाकर जल मीनार में नहीं लगाया, जिस कारण यहां के लोगों को पानी की घोर समस्या हो गई है. वहीं ग्रामीण तुलसीराम, दशरथ उरांव आदि ने बताया कि पानी के लिए पूरे गांव के लोग परेशान हैं. पेयजल के साथ-साथ नहाने धोने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गांव में टंकी के बावजूद नहीं मिल रहा है पानी

इधर स्थानीय ग्रामीण महिला प्रमिला देवी ने बताया कि गांव के पीछे होकर शहरी क्षेत्र का वाटर सप्लाई पाइपलाइन गुजरा है. लेकिन ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं कराई गई. उन्होंने बताया कि इसी गांव में बड़ी सी टंकी भी बनाई गयी है. जिससे लातेहार जिला मुख्यालय के बड़े हिस्से में पानी का सप्लाई की जाती है. इसके बावजूद यहां के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं.

जल मीनार की मोटर को कर दिया गया है दुरुस्त

मामले को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक महतो ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मामले की सूचना मिलने के बाद त्वरित संज्ञान लिया और संवेदक को यथाशीघ्र खराब पड़े जल मीनार को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. अभियंता ने कहा कि मोटर को दुरुस्त कर दिया गया है. ग्रामीणों को अब पानी की किल्लत नहीं होगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं पानी की समस्या हो तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें. विभागीय स्तर पर समस्या के समाधान को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

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