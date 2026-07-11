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हांसी में चल रहा एकमात्र आधार कार्ड सेंटर, लंबी-चौड़ी लाइनों में लग रहे लोग, गर्मी में हो रही भारी परेशानी

हरियाणा के हांसी जिले में एक मात्र आधार कार्ड सेंटर पोस्ट ऑफिस में चल रहा है जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

People are facing immense inconvenience at the only Aadhaar card center operating within the post office in Hansi district
हांसी में चल रहा एकमात्र आधार कार्ड सेंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 11, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
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हांसी : हरियाणा के हांसी में आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने को लेकर लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. शहर में फिलहाल केवल मुख्य डाकघर में ही आधार से जुड़ी सेवाएं मिल रही हैं, जिसके चलते रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं. आज हालात ऐसे बने कि नंबर नहीं आने पर लोगों ने हंगामा कर दिया और स्थिति को संभालना डाकघर के लिए मुश्किल हो गया. खासकर उमस भरी गर्मी में छोटे बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा परेशान नजर आए. इस दौरान छोटे-छोटे बच्चे रोते हुए भी नजर आए.

हांसी में एक मात्र आधार कार्ड सेंटर : आपको बता दे कि हांसी को जिला तो बना दिया गया, लेकिन जिला बनने के बाद लोगों को जिन सुविधाओं की उम्मीद थी, वे अभी तक पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं. आधार कार्ड जैसी जरूरी सेवा के लिए पूरे जिले के लोगों को केवल एक ही केंद्र पर निर्भर रहना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि जिला बनने के साथ विकास और सरकारी सेवाओं का विस्तार भी होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें घंटों लाइन में लगकर परेशान खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है.

हांसी में चल रहा एकमात्र आधार कार्ड सेंटर (ETV Bharat)

रोजाना सिर्फ 80 लोगों का काम हो पा रहा : करीब तीन महीने से जिला सचिवालय, बीडीपीओ कार्यालय और एसबीआई सहित अन्य केंद्रों पर आधार कार्ड की सेवाएं बंद हैं. अब पूरे शहर का भार केवल मुख्य डाकघर पर आ गया है. यहां दो काउंटरों पर प्रतिदिन करीब 80 लोगों का ही काम हो पा रहा है, जबकि सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग लाइन में लग जाते हैं.

People are facing immense inconvenience at the only Aadhaar card center operating within the post office in Hansi district
पोस्ट ऑफिस में एक मात्र अधिकृत आधार सेंटर (ETV Bharat)

घंटों कतार में खड़े हो रहे लोग : आधार कार्ड ठीक करवाने आए सुखदेव ने बताया कि वे सुबह सात बजे बच्चों की फोटो अपडेट कराने पहुंचे थे, लेकिन दोपहर तक भी नंबर नहीं आया. इससे पहले भी दो बार चक्कर लगा चुके हैं और बच्चों की छुट्टियां तक करवानी पड़ी हैं. गर्मी के बीच महिलाओं को नवजात बच्चों को गोद में लेकर घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है. वहीं बुजुर्गों और दूरदराज के गांवों से आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोगों का कहना है कि केंद्र पर गर्मी से बचाव के लिए कूलर या पर्याप्त इंतजाम भी नहीं हैं और कई बार घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नहीं मिल पाता.

People are facing immense inconvenience at the only Aadhaar card center operating within the post office in Hansi district
हांसी का पोस्ट ऑफिस (ETV Bharat)

ज्यादा भीड़ होने पर समस्या : वहीं पोस्ट ऑफिस अधिकारी अशोक वर्मा ने बताया कि जिला सचिवालय, बीडीपीओ कार्यालय और अन्य सरकारी केंद्रों पर आधार सेवाएं फिलहाल बंद है. हम कोशिश कर रहे है कि लोगों को असुविधा न हो. लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर समस्या हो रही है. आधार कार्ड सेंटर सब जगह दोबारा शुरू किए जाएं ताकि मुख्य डाकघर पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके.

People are facing immense inconvenience at the only Aadhaar card center operating within the post office in Hansi district
लोगों को हो रही भारी परेशानी (ETV Bharat)

घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा : फिलहाल एक ही केंद्र पर आधार सेवाएं उपलब्ध होने से आम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन अन्य बंद पड़े आधार केंद्रों को कब दोबारा शुरू करता है.

People are facing immense inconvenience at the only Aadhaar card center operating within the post office in Hansi district
एकमात्र आधार कार्ड सेंटर में भीड़ (ETV Bharat)

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Last Updated : July 11, 2026 at 7:22 PM IST

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