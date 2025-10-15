ETV Bharat / state

दीपावली पर पटाखे वाली झालर करेगी नॉन स्टॉप आतिशबाजी, बिना तेल के जलाइए दीये...

कानपुर में सजा झालरों का बाजार, एक से बढ़कर एक आइटम खरीदारों के लिए आए.

मनीराम बगिया में सजा दीपावली बाजार
मनीराम बगिया में सजा दीपावली बाजार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: जैसे-जैसे दीपावली पर्व का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे लोग दीपावली से जुड़े सभी उत्पादों की खरीदारी करने में जुट गए हैं. रोशनी के इस पर्व पर अपने घरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों वाली बाजार पहुंच रहे हैं. दुकानदारों से सवाल कर रहे हैं कि इस साल नया क्या आया है? ऐसे में इस साल कानपुर व आसपास के शहरों में लोगों के लिए जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला उत्पाद है, वो पटाखे जैसी आवाज वाली झालर है.


इस झालर को रिमोट से संचालित किया जाता है और वहीं झालर में लाइटिंग के साथ पटाखे छूटने जैसा साउंड आता है. इसके अलावा बल्ब वाली झालर, लाइटिंग संग घूमने वाले दीये के साथ ही तमाम उत्पाद हैं, जो आमजन को 20 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक मिल जाएंगे. कानपुर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बाजार मनीराम बगिया में दुकानदारों का कहना है कि मंगलवार से लोगों के बीच उत्पादों को लेकर उत्साह दिखना शुरू हो गया है.

मनीराम बगिया में उत्पादों को लेकर उत्साह (Video Credit: ETV Bharat)
90 से लेकर 800 तक झूमर: मनीराम बगिया के दुकानदार दुर्गाशंकर शर्मा ने बताया, कई तरह के झूमर बाजार में हैं. इनमें ऐसी लाइट होती है, जो कमरे के काफी बड़े हिस्से को कवर करती है. हमारे यहां झूमर की कीमत 120 रुपये से लेकर 450 रुपये तक है. जबकि मीडियम साइज में झूमर 400 रुपये तक है. इसी तरह इस दीपावली पर जो झालरें आई हैं, उनमें बल्ब का आकार बड़ा कर दिया है, जिससे रोशनी अधिक मिल रही है. इन झालरों की कीमत 20 रुपये से लेकर 350 रुपये तक है. दुकानदार अरुण टंडन ने बताया, मेड इन इंडिया तर्ज पर जो झूमर आए हैं, उनकी कीमत 90 रुपये से लेकर 800 रुपये तक हैं. जबकि पटाखे की आवाज वाली झालर 1000 रुपये में घूमता हुआ लाइटिंग वाला दीया 450 रुपये में और बल्ब वाली झालर 250 रुपये में मिल रही है.
मनीराम बगिया में सजा दीपावली बाजार
मनीराम बगिया में सजा दीपावली बाजार (Photo Credit: ETV Bharat)
बता दें कि कानपुर की मनीराम बगिया बाजार पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से प्रसिद्ध है. यहां शहर में अगर 1700 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की दुकानें हैं, तो उनमें उत्पाद मनी राम बगिया से ही पहुंचते हैं. यहां थोक व्यापारियों की संख्या सैकड़ों में है. दीपावली पर हर साल मनी राम बगिया में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. यहां से उत्पाद सूबे के कई शहरों में पहुंचते हैं.

यह भी पढ़ें: दीपावली में क्यों परेशान हैं आगरा के गणेश-लक्ष्मी, दीये बनाने वाले कुम्हार, जानिए

यह भी पढ़ें: दीपावली 2025; कब मनाया जाएगा धनतेरस से लेकर भाई दूज, जानिए दीपावली का महामुहूर्त

TAGGED:

LIGHTING PRODUCTS IN KANPUR
दीपावली 2025
KANPUR DIWALI 2025
ELECTRONIC MARKET MANI RAM BAZAAR
DEEPAWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.