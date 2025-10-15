दीपावली पर पटाखे वाली झालर करेगी नॉन स्टॉप आतिशबाजी, बिना तेल के जलाइए दीये...
कानपुर में सजा झालरों का बाजार, एक से बढ़कर एक आइटम खरीदारों के लिए आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 11:31 AM IST
कानपुर: जैसे-जैसे दीपावली पर्व का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे लोग दीपावली से जुड़े सभी उत्पादों की खरीदारी करने में जुट गए हैं. रोशनी के इस पर्व पर अपने घरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों वाली बाजार पहुंच रहे हैं. दुकानदारों से सवाल कर रहे हैं कि इस साल नया क्या आया है? ऐसे में इस साल कानपुर व आसपास के शहरों में लोगों के लिए जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला उत्पाद है, वो पटाखे जैसी आवाज वाली झालर है.
इस झालर को रिमोट से संचालित किया जाता है और वहीं झालर में लाइटिंग के साथ पटाखे छूटने जैसा साउंड आता है. इसके अलावा बल्ब वाली झालर, लाइटिंग संग घूमने वाले दीये के साथ ही तमाम उत्पाद हैं, जो आमजन को 20 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक मिल जाएंगे. कानपुर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बाजार मनीराम बगिया में दुकानदारों का कहना है कि मंगलवार से लोगों के बीच उत्पादों को लेकर उत्साह दिखना शुरू हो गया है.
