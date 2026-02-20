ETV Bharat / state

हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चले आइए यहां, उमड़ रही भीड़

SARAS Aajeevika Mela ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: गांधी पार्क में आयोजित सरस आजीविका मेला में इस बार हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. सिरमौर से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे पहाड़ी पकवानों का स्वाद लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. जिला प्रशासन द्वारा रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित सरस आजीविका मेला आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करता नजर आ रहा है. मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों ने अपने पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं. यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने का सशक्त मंच भी प्रदान कर रहा है. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के हरिपुरधार स्थित ग्राम पंचायत दिउड़ी खड़ाह के स्वयं सहायता समूह ने अपने स्टॉल पर पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों की खुशबू बिखेर दी है. समूह की सदस्य सोनू राणा द्वारा तैयार किए गए व्यंजन मेले में आए लोगों को खूब लुभा रहे हैं. स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर इन व्यंजनों को चखने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है. सरस मेले में छाए हिमाचल के उत्पाद (Video-ETV Bharat)