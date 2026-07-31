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खतरनाक हो रहे राजधानी के नदी-नाले, बरसात में बढ़ रहा मौत का खतरा, शहर में बन जा रहे बाढ़ जैसे हालात

6 साल मासूम गंवा बैठा था जान : 19 जुलाई को ही देहरादून के विकासनगर मे बारिश के दौरान एक दर्दनाक हुआ था. इस घटना मे लगभग 6 साल का मासूम अपनी जान गवा बैठा था. कोतवाली विकासनगर क्षेत्र की खादर बस्ती में खेलते समय बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया और नाले से जुड़ी निकासी पाइप में फंस गया. लाख कोशिश हुई, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका.

एक सप्ताह में तीन मौतें: बारिश के इस दौर में राजधानी में यह अकेली घटना नहीं है. बीते एक सप्ताह के भीतर बारिश और तेज बहाव से जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की जान जा चुकी है. हर मानसून में राजधानी के किसी न किसी हिस्से से नाले गदेरे या तेज बहाव में बहने की खबर सामने आती है. कुछ दिन तक चर्चा होती है. जांच के आदेश दिए जाते हैं और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है. अगले मानसून में फिर कोई परिवार अपने किसी सदस्य को खो देता है. यह सिलसिला अब लगभग हर वर्ष दोहराया जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं. दोनों बच्चियों के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं. एक पल में परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई. लेकिन राजधानी मे ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना हर साल बरसात शुरू होते ही राजधानी ओर उसके आसपास देखने के लिए मिल रही है. ये घटनाएं किसी बड़ी नदी से नहीं बल्कि छोटे-छोटे नाले के इरगिर्द हो रही है.

देहरादून : राजधानी देहरादून में गुरुवार की शाम हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया. क्लेमेंटटाउन क्षेत्र की नई बस्ती में रहने वाली सात और तीन साल की दो बहने बारिश में उफनते नाले की चपेट में आ गईं थी, जिससे उनकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार सबसे पहले छोटी बहन सोनाक्षी का पैर फिसला और वह तेज बहाव में बह गई. उसे बचाने के लिए बड़ी बहन भी नाले की ओर दौड़ी, लेकिन वह भी बहाव की चपेट में आ गई.

2025 की त्रासदी भी अभी भूले नहीं लोग: बीते सितंबर साल 2025 पूरे उत्तराखंड खासकर राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों को भारी बारिश से बड़ी तबाही झेलने पड़ी थी. सितंबर 2025 में रिकॉर्ड बारिश बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की जान गई थी. सड़कें और पुल बह गए. अनेक लोग तेज बहाव में लापता हुए थे.

घटना उस व्यक्त की है कि जब परवल गांव से कुछ मजदूर ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे. खनन का काम शुरू होने ही वाला था कि अचानक पानी आने लगा. पानी इतना आया कि मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब अचानक बहने लगे. लोगों से बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी तरह की सहायत उन तक पहुंच पाती, उससे पहले लगभग 14 लोग बह गए. सभी की मौत हो गई थी.

बीते साल 2025 में देहरादून की सड़क नदी बन गई थी. (ETV BHARAT)

2024 में भी सामने आए थे वही हालात: पर्यावरणविद राजीव नयन बहुगुणा कहते है कि देहरादून की सबसे बड़ी समस्या अनियोजित शहरीकरण है. कभी नहरों, गदेरों और प्राकृतिक जलधाराओं का शहर कहलाने वाला देहरादून अब तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदल चुका है.

बीते वर्षों में अनेक पारंपरिक जल निकासी मार्ग या तो पाट दिए गए या उन पर निर्माण हो गया. रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियां जो कभी शहर के अतिरिक्त पानी को सुरक्षित बाहर ले जाती थीं, आज अतिक्रमण, प्रदूषण और सिकुड़ते दायरे से जूझ रही हैं. नतीजा यह है कि थोड़ी देर की तेज बारिश भी शहर के कई हिस्सों को जलमग्न कर देती है.

-राजीव नयन बहुगुणा, पर्यावरणविद-

खुले नाले बन रहे मौत का जाल: राजधानी के कई इलाकों में आज भी खुले नाले, टूटी रेलिंग, जर्जर स्लैब और बिना चेतावनी वाले बरसाती गदेरे लोगों के लिए जानलेवा बने हुए हैं. कांग्रेस नेता सूर्यकांत धसमना कहते है कि बरसात में जब पानी ऊपर तक भर जाता है, तो सड़क और नाले का अंतर तक समझ में नहीं आता. यही स्थिति छोटे बच्चों बुजुर्गों और राहगीरों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है.

हाल के दिनों में लगातार बारिश से शहर की सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है, जिससे जोखिम और बढ़ गया है. गरीब बस्तियां सबसे ज्यादा असुरक्षित. इन हादसों का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और नालों या बरसाती गदेरों के किनारे रहने को मजबूर हैं. नई बस्ती में जिन दो बच्चियों की मौत हुई उनका परिवार भी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन चलाता है. ऐसे परिवारों के पास सुरक्षित आवास चुनने के सीमित विकल्प होते हैं. बारिश का हर मौसम उनके लिए सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जीवन का खतरा लेकर आता है.

बरसात के दिनों मे हमारी टीम ओर जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील करता है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहे. ऊपर से आने वाला पानी अचानक से आता है, जिसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है. इसलिए बारिश के दिनों मे राजधानी हो या पहाड़ के इलाके हम सभी जगह लोगों से अपील करते है. हमारी टीम लगातार उन सभी इलाकों मे तैनात रहती है. जहा जोखिम हो सकता है.

-विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव-

हर बरसात एक नया इम्तिहान: देहरादून का मानसून अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है. हर साल बारिश आती है, सड़कें डूबती हैं नाले उफनते हैं और कोई न कोई परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देता है. क्लेमेंटटाउन की दो मासूम बहनों की मौत केवल एक हादसा नहीं बल्कि यह याद दिलाने वाली घटना है कि यदि समय रहते शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुरक्षित और आधुनिक नहीं बनाया गया तो हर मानसून के साथ मौत का यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है.

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