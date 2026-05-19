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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान, जानिए लोगों का क्या है कहना

रांची: हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है. इस बार पेट्रोल की कीमत झारखंड में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. नई दर लागू होने के बाद रांची में पेट्रोल 101.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.68 रुपये प्रति लीटर हो गया है. हालांकि अलग-अलग पेट्रोल पंप कंपनियों में कुछ पैसों में अंतर देखा जा रहा है, लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

कीमत बढ़ने से लोगों में नाराजगी

दरअसल, चार दिन पहले सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये और डीजल की कीमत में 3.14 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. उस समय रांची समेत पूरे झारखंड में पेट्रोल-डीजल की किल्लत शुरू हो गई थी. कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली थी और कई जगहों पर ईंधन खत्म होने की स्थिति बन गई थी. करीब चार दिनों बाद हालात सामान्य हुए लेकिन अब फिर से कीमत बढ़ने से लोगों में नाराजगी है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल से लोगों में नाराजगी (Etv bharat)

आम आदमी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं

रांची के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जब आम लोगों से बातचीत की गई तो उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दी. कई लोगों का कहना था कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी की कमर टूट रही है लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है. एक वाहन चालक ने कहा कि अब जो हो रहा है होने दीजिए, कुछ किया नहीं जा सकता. कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है, यही बड़ी बात है.

कीमतों में उछाल से सभी पर व्यापक असर