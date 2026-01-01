ETV Bharat / state

हरियाणा में नए साल का जश्न, राष्ट्रपति और पीएम समेत दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया पर दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

New Year 2026 ( Etv Bharat )