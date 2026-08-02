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जंप्ड डिपॉजिट फ्रॉड से रहें सावधान! नजरअंदाज किया तो एक क्लिक करते ही अकाउंट हो जाएगा खाली

देहरादून: साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. अब साइबर ठग 'Jumped Deposit Fraud' या 'Fake Credit SMS' के जरिए लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ा रहे हैं. साइबर विशेषज्ञों ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को स्वीकार न करने की अपील की है. एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. साथ ही ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शिकायत दर्ज करने को कहा है.

जानिए कैसे की जाती है साइबर ठगी: इस साइबर ठगी में सबसे पहले अपराधी पीड़ित के मोबाइल पर 1,000 या 2,000 रुपये खाते में जमा होने का फर्जी SMS या नोटिफिकेशन भेजते हैं. अचानक आए इस संदेश को देखकर कई लोग उत्सुकतावश नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं.दरअसल में यह बैंक का क्रेडिट अलर्ट नहीं होता, बल्कि साइबर ठग की ओर से भेजी गई 'Money Collect Request' होती है. जैसे ही व्यक्ति बैलेंस चेक करने की गलतफहमी में अपना यूपीआई PIN दर्ज करता है, उसके खाते से पैसे साइबर अपराधी के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान: पैसे प्राप्त करने (Receive) के लिए कभी भी यूपीआई PIN की जरूरत नहीं होती. यदि स्क्रीन पर Pay, Approve या Enter PIN का विकल्प दिखाई दे तो तुरंत Decline/Cancel करें. बैलेंस चेक करने के लिए हमेशा बैंक या UPI ऐप को अलग से खोलकर आधिकारिक Check Balance विकल्प का ही इस्तेमाल करें. किसी अनजान व्यक्ति के फोन या मैसेज पर भरोसा कर पैसे वापस न भेजें. पहले अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट जरूर जांच लें.