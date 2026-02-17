ETV Bharat / state

हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, कोतवाली घेरकर सख्त कार्रवाई की मांग

चमोली: विकासखंड गैरसैंण के अंतर्गत शिवरात्रि के दिन फरसों गांव में कार की चपेट में आकर घायल हुए 7 साल के बच्चे की हायर सेंटर रेफर किए जाने के बाद रास्ते में ही मौत हो गयी. जिसके बाद एक तरफ बच्चे की मौत का गम तो दूसरी तरफ बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. गुसाए ग्रामीणों ने मामले में अस्पताल प्रबंधन व पुलिस पर लापरवाह रवैया का आरोप लगाया. जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली गैरसैंण का घेराव कर आरोपी वाहन चालक महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. वहीं मामले में पुलिस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रवैये पर भी जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया.

जिला उपचिकित्सालय कर्णप्रयाग से पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव घर लाने के दौरान ग्रामीण भारी संख्या में गैरसैंण कोतवाली पहुंच गए. जहां पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के साथ ही दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बच्चे को रेफर कर एंबुलेंस चालक के भरोसे ही भेजे जाने पर भारी नाराजगी दिखाते हुए ग्रामीणों ने लापरवाह लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाते हुए मामले में भारी लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया.

साथ ही कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर हुई मौत को लेकर बीएनएस की धारा 125 व 106 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई. रविवार को शिवरात्रि के दिन 7 वर्षीय बच्चा अपनी मां ,छोटी बहन व अन्य ग्रामीणों के साथ धुनारघाट शिवालय मंदिर दर्शनों को गए थे. जहां से वापसी के बाद घर के सामने ही सड़क पार करने के दौरान मेहलचोरी से गैरसैंण की तरफ आ रही वेगन आर की चपेट में बच्चा आ गया. जिससे बच्चा कुछ दूरी तक टायर के साथ घसीटता चला गया. जिससे उसके सिर में गंभीर फ्रैक्चर आ गए, घटना के बाद ग्रामीणों ने बच्चे को प्राइवेट वाहन से तत्काल गैरसैंण अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया.

इस दौरान 108 एंबुलेंस के अन्यत्र होने से एक घंटे बाद पहुंचने की बात बतायी गई. जिसके चलते गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल की एंबुलेंस में बगैर किसी सहायक और फार्मासिस्ट के ही आगे भेज दिया गया. रास्ते में ही एंबुलेंस चालक द्वारा बच्चे के दम तोड़ने की सूचना अस्पताल को दी गयी थी. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले मालसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी उपचार नहीं मिल पाया. कर्णप्रयाग तक के 50 किलोमीटर लंबे सफर में गंभीर रूप से घायल बालक को एंबुलेंस चालक के भरोसे ही भेजे जाने को लेकर ग्राम प्रधान अमित रावत व अन्य ने इसे गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. जिला पंचायत सदस्य सुरेश बिष्ट ,नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ,जीतेन्द्र नेगी ,अवतार सिंह आदी ने कहा कि पहले ही गैरसैंण की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है.