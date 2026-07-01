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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पाकुड़ में लगे कैंप में उमड़ी लोगों की भीड़, सरकार का जताया आभार

पाकुड़ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगे कैंप में लोगों ने आवेदन दिया और कागजात जांच और ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस लिया.

DRIVING LICENSE CAMP IN PAKUR
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों की उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 7:51 PM IST

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पाकुड़: झारखंड सरकार के निर्देश पर पाकुड़ जिले में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रखंड स्तरीय कैंप लगाया गया. आयोजित कैंप में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी और लाइसेंस के लिए आवेदन दिया. शिविर में परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने ऑन स्पॉट दर्जनों लोगों के कागजात जांच करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस हाथों हाथ दे दिया.

सहयोग करने की अपील

जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है चालकों को सरल तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराया जाए ताकि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति वाहन न चलाये और ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटना को रोकने में सहयोग करें.

जानकारी देते जिला परिवहन पदाधिकारी और स्थानीय (Etv Bharat)

एक साथ बैठकर काम किया

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में लगाए गए शिविर में सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों से दर्जनों लोग आवेदन लेकर पहुंचे और उनके सारे दस्तावेजोें की जांच के बाद टेस्ट लिया गया और हाथों हाथ लर्निंग लाइसेंस दिया गया. उन्होंने बताया कि लगाए गये शिविर में कार्यालय के सभी कर्मी और अधिकारी एक साथ बैठकर काम किया ताकि किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े.

लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन अपलोड कराना होगा

डीटीओ ने बताया कि लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को पहले ऑनलाइन आवेदन अपलोड कराना होगा. उन्होंने बताया कि आवेदक को अपना आईडी प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप, मेडिकल फिटनेस आदि जमा करना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे कैंप या कार्यालय में बुलाकर एक टेस्ट लिया जायेगा और उसके बाद उसे लर्निंग लाइसेंस दिया जायेगा. उसके बाद फिर फाइनल टेस्ट लेकर लाइसेंस दे दिया जायेगा.

ग्रामीणों ने सरकार का आभार व्यक्त किया

वहीं कैंप में पहुंचे लोगों ने बताया कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन सरकार की इस पहल से काफी कुछ आसान हो गया है. ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और आभार व्यक्त किया.

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