लखनऊ में लगातार बिजली कटौती से नाराज लोगों का दूसरी रात भी फूटा गुस्सा, फैजुल्लागंज उपकेंद्र में पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, उतरेटिया ऑफिस में घुसे 5 सौ प्रदर्शनकारी
बिजली उपभोक्ताओं का निकाला दर्द, कोई बोला-जमीन पर लेटने को मजबूर, बुजुर्ग बोले- अब इतनी उम्र में बिना बिजली नहीं कटती रात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 10:40 AM IST
लखनऊ: भीषण गर्मी से बेहाल लखनऊ वासियों को बिजली कटौती की दोहरी मार भी झेलने पड़ रही है. जिससे उनका सब्र का बांध टूट गया है. बीती रात भी राजधानी के कई इलाकों में लोग घरों से निकल कर बिजलीघरों पर धावा बोलने पहुंच गए. बिजली विभाग के अफसर उपकेंद्रों को कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर भाग खड़े हुए हैं. बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हैं. कोई शिकायत कर रहा है कि उसकी मां बहुत बीमार है. बहुत परेशानी हो रही है. कोई बुजुर्ग पुलिस पर गुस्सा दिखा रहा है कि इतनी उम्र हो गई है बिजली नहीं होने से कितनी परेशानी होती है आप लोग क्या जानें. लोगों को पूरी रात जागते हुए ही काटनी पड़ रही है. जिसके चलते दूसरे दिन का उनका काम प्रभावित हो रहा है.
फैजुल्लागंज उपकेंद्र पर उग्र भीड़ को पुलिस के खदेड़ा
राजधानी के बिजलीघरों पर अब रात के समय अधिकारियों और कर्मचारियों से ज्यादा पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं. बिजली कटौती से मचे हाहाकार के बीच लोग सीधे उपकेंद्रों पर अपना गुस्सा उतारने पहुंच रहे हैं. गुस्साए लोगों को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ रहा है. फैजुल्लागंज उपकेंद्र पर बिजली आपूर्ति बहाल करने की जिद पर अड़े लोगों को पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उपद्रव करना शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा. कटौती के साथ ही फैजुल्लागंज उपकेंद्र पर तैनात संविदाकर्मी उदयराज की 11 हजार बोल्ट लाइन पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई. इसे लेकर कर्मचारियों ने भी खूब हंगामा किया.
उतरेटिया उपकेंद्र में तोड़फोड़
फैजुल्लागंज की ही तरह उतरेटिया उपकेंद्र पर भी गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया. 500 लोगों ने रात में बिजली कटौती से नाराज होकर जमकर हंगामा किया. गुस्साई भीड़ उपकेंद्र के अंदर घुस गई और तोड़फोड़ करने की कोशिश करने लगी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया. हालांकि इसमें पुलिस को सफलता नहीं मिली. लोग उप केंद्र के बाहर बिजली बहाली को मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे.
नादरगंज में एरियल बंच कंडक्टर जला
वहीं नादरगंज में एरियल बंच कंडक्टर जल जाने के चलते बिजली गुल हो गई. घंटों बिजली आपूर्ति बहाल न होने के चलते आक्रोशित लोग सीधे उपकेंद्र जा पहुंचे. यहां पर उन्होंने शिकायत किया कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, लाइनें जर्जर हैं, लेकिन बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है. यही कारण है कि गर्मी पड़ने पर जो बिजली की मांग बढ़ती है तो उपकरण दगा दे जाते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है.
भड़की भीड़ को पुलिस ने कराया शांत
गोमती नगर विस्तार में भी बिजली को लेकर समस्या खड़ी हुई. यहां पर केबल जलने से लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. बुधवार देर रात इलाके में बिजली आपूर्ति बहाल न होने पर लोगों ने उपकेंद्र पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस ने समझाकर किसी तरह लोगों को शांत कराया.
जूनियर इंजीनियर से भिड़े आक्रोशित लोग
भीमराव आंबेडकर पावर हाउस के कई इलाकों में भी बिजली संकट हुआ जिसके बाद लोग रात 12.00 बजे पावर हाउस पहुंच गए. यहां पर गुस्साए लोगों की जूनियर इंजीनियर से तीखी बहस हो गई. लोगों का कहना है कि आधे इलाके में बिजली आती रहती है और आधा इलाका बिजली से महरूम रहता है. या तो पूरी बिजली सप्लाई बंद की जाए या फिर सभी इलाकों में बिजली बहाल की जाए.
बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे लोग
दुबग्गा पावर हाउस चौराहे पर पब्लिक ने भारी हंगामा किया. बिजली संकट से नाराज जनता धरने पर बैठ गई. लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द समस्या के समाधान की मांग की. राजाजीपुरम में एरियल बंच कंडक्टर में रात के 10.00 बजे आग लग गई. जिसे दुरुस्त करने में काफी समय लग गया जिससे नाराज लोगों ने हंगामा किया.
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