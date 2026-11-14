ETV Bharat / state

किशोरी की मौत से गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर के बाहर लगाई आग, संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप

स्टोर के आगे आग और जमा लोग ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में बुखार से पीड़ित किशोरी की अचानक मौत से हंगामा हो गया. आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक की ओर से गलत इंजेक्शन लगाने से किशोरी की तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया. गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर के बाहर आग लगा दी एवं शटर तोड़ने का प्रयास किया. सुभाषनगर पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया. क्षेत्रवासियों ने मेडिकल संचालक की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने मेडिकल स्टोर सील कर संचालक की तलाश शुरू की.