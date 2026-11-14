किशोरी की मौत से गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर के बाहर लगाई आग, संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप
लोगों ने मेडिकल के बाहर आग लगाकर शटर तोड़ने का प्रयास किया. मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज. पुलिस कर रही तलाश
Published : November 14, 2026 at 6:32 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में बुखार से पीड़ित किशोरी की अचानक मौत से हंगामा हो गया. आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक की ओर से गलत इंजेक्शन लगाने से किशोरी की तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया. गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर के बाहर आग लगा दी एवं शटर तोड़ने का प्रयास किया. सुभाषनगर पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया. क्षेत्रवासियों ने मेडिकल संचालक की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने मेडिकल स्टोर सील कर संचालक की तलाश शुरू की.
सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक रामप्रसाद शर्मा के खिलाफ आपराधिक मानव वध की धारा में मामला दर्ज कर लिया. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई है. वहीं, मृतका का शनिवार शाम उदयपुर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया.
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इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी तबीयत: थाना प्रभारी के अनुसार, थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के पास रहने वाले राकेश मेहता की 17 वर्षीय बेटी को कुछ दिन से बुखार था. परिजन स्थानीय मेडिकल स्टोर पर ले गए, जहां स्टोर संचालक ने खुद ही किशोरी को इंजेक्शन लगा दिया. इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी. घबराए परिजन उसे लेकर अस्पताल-दर-अस्पताल भटके, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ. हालत अधिक गंभीर होने पर पहले भीलवाड़ा और बाद में उदयपुर के निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया.
मानव वध की धाराओं में मामला: एसएचओ बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने उदयपुर पहुंच मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शनिवार शव परिजनों को सौंप दिया. मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर हमने मेडिकल संचालक रामप्रसाद शर्मा के खिलाफ आपराधिक मानव वध की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पार्षद जगदीश गुर्जर ने बताया कि घटना से आक्रोशित क्षेत्रवासियों और परिजनों ने मेडिकल स्टोर के बाहर विरोध जताया एवं संचालक की गिरफ्तारी, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की. साथ ही सामने स्थित डिस्पेंसरी में सप्ताह में केवल दो दिन डॉक्टर आने के बजाय स्थायी चिकित्सक लगाने की मांग की.
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