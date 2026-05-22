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विवाद में घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों ने कोतवाली का किया घेराव, सख्त कार्रवाई की मांग

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पंजाबी कॉलोनी में रास्ते अतिक्रमण एवं बिजली मीटर लगाए जाने को लेकर उपजे विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं. बीते दिनों हमले में गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कोतवाली पहुंचे आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

खटीमा पंजाबी कॉलोनी में बीते दिन जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान बरेली के निजी अस्पताल में मौत हो गई. युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. आक्रोशित लोग खटीमा कोतवाली पहुंचे और आरोपी परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा न्याय की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 14 पंजाबी कॉलोनी निवासी सीता पत्नी दीनदयाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि क्षेत्र के ही सचिन रघुवंशी और संदीप रघुवंशी पुत्र सतीश रघुवंशी ने एक राय होकर उनके देवर विवेक कुमार, सास ललिता देवी और पुत्री दीपिका पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था.

घटना में विवेक कुमार और ललिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया था. पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इधर बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार को विवेक कुमार की मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच रास्ते और अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना के बाद प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी परिवार के घर के आगे किए गए अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया. मृतक विवेक कुमार खटीमा स्टांप वेंडर एवं अरायजनवीस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी था.