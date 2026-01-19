चांदी पहुंची तीन लाख रुपये के पार: लोगों ने कहा-अब हमारी पहुंच से बाहर, जानिए ज्वेलर्स ने निवेश पर क्या कहा...
चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है है. लोगों को यह चिंता सताने लगी है कि चांदी के आभूषण लेना भी मुश्किल न हो जाए.
Published : January 19, 2026 at 10:05 PM IST
नई दिल्ली: सोने की बढ़ती कितनों के बाद अब चांदी ने नया इतिहास रच दिया है. पहली बार चांदी की कीमतों ने 3,03,500 रुपए का आंकड़ा पार किया है. इस खबर से न केवल ज्वेलर्स बल्कि महिलाएं भी हैरान परेशान हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर 5% से ज्यादा की तेजी के बाद चांदी सोमवार, 19 जनवरी को 3,03,500 रुपये प्रति किलो पर आ गया. बढ़ती कीमत महिलाओं क्या कहना है, इस बाबत ईटीवी भारत ने कुछ ज्वेलर्स और महिलाओं से बात की. आइए जानतें हैं उन्होंने क्या बताया..
क्यों आया कीमत में उछाल: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर बाजार में मौजूद ज्वेलर अनम जैन का मानना है कि बीते एक वर्षों में चांदी की डिमांड काफी बढ़ी है. इसके पीछे कई कारण है. औद्योगिक मांग में काफी बढ़त आई है, जैसे अब सोलर पैनल, EV, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा 31 दिसम्बर 2025 को चीन ने चांदी के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध न लगते हुए सख्त नियंत्रण लागू किया था, जिसके तहत निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य हो गया है. इसका मतलब अब छोटे कारोबारी चांदी का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके चलते अब चीन के साथ चांदी का बिसनेस करना मुश्किल हो गया है. चांदी के महंगे होने के पीछे एक मुख्य वजह दुनियाभर में जिस तरह युद्ध, व्यापारिक विवाद बढ़ा है. इसके चलते सभी देश सोने-चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों को सुरक्षित रख रही है.
वापसी पर क्यों नहीं मिलती पूरी कीमत: सोना चांदी निवेश का अच्छा माध्यम है, इसलिए ज्यादातर लोग आपात स्थिति में इसको बेच कर आसानी के रुपये ले लेते हैं. इसके लिए चांदी की तुलना में सोना लोगों की पहली पसन्द होता है, क्योंकि चांदी के आभूषणों की वापसी पर ग्राहक को उनती लागत नहीं मिलती जितनी सोने के आभूषणों पर मिलती है. इसके सिलसिले में अमन जैन ने बताया कि सोने के सभी आभूषण हॉलमार्क के साथ सेल होते हैं. वहीं चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क नहीं होता, क्योंकि चांदी का कोई भी आभूषण बिना मिलावट के नहीं बनाया जा सकता, जैसे पायल है. पायल बनने के लिए ज्यादातर 75 फीसदी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं अगर कोई ग्राहक चांदी के सिक्के या ब्रिक को वापस करता है तो उसकी पूरी कीमत ग्राहक को दी जाती है. ज्यादातर ज्वेलर चांदी को पिघला कर ही ग्राहक को उसकी कीमत बताते हैं. इससे आभूषण में इस्तेमाल होने वाली चांदी की सही मात्रा का आंकलन हो जाता है.
निवेश के लिए बढ़े खरीदार: एक अन्य ज्वेलर जितेंद्र ने बताया कि जिस तरह के चांदी की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है वह चौंकाने वाला है. फिर भी राजधानी में हर वर्ग लोग चांदी में निवेश कर रहे हैं. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस वक्त चांदी ट्रेंडिंग में है. लेकिन सच कहा जाए तो चांदी की तुलना में सीने में निवेश करना ज्यादा अच्छा है. क्योंकि चांदी की कीमतों का जैसा इतिहास रहा है, उसमें सोने की तुलना में बहुत तेजी से गिरावट आती है. वहीं सोने की कीमत ने थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन वह हमेशा बढ़त की ओर जाता है.
मिडिल क्लास पर बढ़ती कीमत का प्रभाव: चांदी की बढ़ती कीमतों का सीधा प्रभाव मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ता नजर आ रहा है. सोने की बढ़ती कीमतों के बाद लोगों के चांदी को हो सोना समझ कर खरीदना शुरू कर दिया था. अब कीमत 3 लाख होने के बाद परेशानी और बढ़ गई है. सुमन सोनी नामक महिला ने बताया कि सोने के बाद चांदी के दाम ने हैरानी में डाल दिया. पायल और बिछुआ हर महिला के सबसे प्रिय आभूषण है. अब उसको भी खरीदन मुश्किल हो रहा है.
इंवेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प: वहीं एक अन्य महिला नीरू का मानना है जिस तरह चांदी की कीमत आसमान छू रही है ऐसे में यह इंवेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प है. सुनने में आया है गलते 5 वर्षों में चांदी की कीमत में और तेजी से उछाल आएगा. तो सोने से अच्छा ही कि चांदी में निवेश किया जाए. वहीं अब पंजाब में चांदी को लेकर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अब लोग अपने बच्चों की शादी केवल सोने के बदले केवल चांदी के ही आभूषण दे रहे हैं.
