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दंतेवाड़ा में 'शिक्षा संकट', बड़े लखापाल से बालिका आवासीय विद्यालय के स्थानांतरण पर भड़के लोग, बोले- बेटियों की शिक्षा का यही सहारा

बड़े लखापाल से बालिका आवासीय विद्यालय के स्थानांतरण पर भड़के लोग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्रामीणों का कहना है कि यह विद्यालय केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि आसपास के कई आश्रित गांवों की बेटियों के लिए शिक्षा का एकमात्र सहारा था. यहां छात्राएं रहकर पढ़ाई करती थीं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों की बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती थी.

दंतेवाड़ा: जिले के ग्राम पंचायत बड़े लखापाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी है. गांव के सैकड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा अब जनआक्रोश का रूप लेता जा रहा है. दरअसल कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जो 2008 से वर्ष 2016 से बड़े लखापाल में संचालित हो रहा था, उसे अचानक बिना ग्रामवासियों की सहमति के स्थानांतरित कर कटे कल्याण ले जाया गया. ग्रामीण लगातार प्रशासन से इसे वापस गांव में संचालित करने की मांग कर रहे हैं.

विद्यालय के स्थानांतरण के बाद छात्राओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि कई मामलों में असंभव भी है. - तुलसी कुमार मरकाम, स्थानीय युवा

कलेक्टर से मुलाकात

गांव के सरपंच, सचिव और अन्य ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव से मुलाकात की. उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और विद्यालय को फिर से बड़े लखापाल में संचालित करने की मांग रखी. ग्रामीणों ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के इस तरह का निर्णय लेना पूरी तरह से अनुचित है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ा है.

बड़े लखापाल में शिक्षा को लेकर लिए एक फैसले से लोग नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान स्थिति जानिए

बड़े लखापाल हाई सेकेंडरी स्कूल में वर्तमान में 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं.

इसके पास ही ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय परिसर संचालित था.

नजदीक में होने से छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में शिक्षा मिल रही थी.

कुछ अभिभावक अपनी बेटियों को इतनी दूर भेजने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक रही है.

'मूल स्थान पर हो फिर से स्थापित'

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना है. ऐसे में इस तरह का स्थानांतरण योजना की मूल भावना के विपरीत है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और विद्यालय को फिर से स्थापित किया जाए.

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो. इस आश्वासन के बाद ग्रामीण अपने गांव लौट गए, लेकिन उनके मन में अब भी चिंता और असंतोष बना हुआ है.

अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में पूरा गांव उग्र आंदोलन करेगा. यह केवल एक विद्यालय का मुद्दा नहीं है, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य का सवाल है. हम ग्रामीण सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे.- सरपंच दिनेश मरकाम

फिलहाल, गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं साथ ही अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं.