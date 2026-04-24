धनबाद के टंडाबाड़ी बस्ती में फिर भू-धंसान, कई घायल, आक्रोशित लोगों ने NH-32 किया जाम
धनबाद के टंडाबाड़ी में भू-धंसान से कई लोगों को घायल होने की खबर है. आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-32 को जाम कर दिया है.
Published : April 24, 2026 at 8:55 AM IST
धनबाद: सोनारडीह ओपी क्षेत्र स्थित टंडाबाड़ी बस्ती में एक बार फिर भू-धंसान की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है. गुरुवार को हुई इस घटना में तीन से चार लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने बोकारो-धनबाद एनएच-32 को जाम कर दिया. आक्रोशित ग्रामीण बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.
घायलों में एक युवक अरमान को गंभीर हालत में असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं अन्य घायलों का इलाज तिलाटांड़ अस्पताल में चल रहा है. हालांकि घायलों की सही संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.
मामले को लेकर सीओ ने दी जानकारी
मामले को लेकर सीओ गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे सोनारडीह ओपी में बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. पुलिस के पहुंचने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन सटीक संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.
31 मार्च को भू-धंसान से हुई थी तीन लोगों की मौत
गौरतलब है कि इसी बस्ती में 31 मार्च 2026 को भी भू-धंसान की बड़ी घटना हुई थी. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे भी जमीन करीब चार फीट तक धंस गई है. जिसमें लोग बाल-बाल बचे हैं. लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है. स्थानीय लोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.
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