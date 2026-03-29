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अलीगढ़ में टीकाराम गर्ल्स कॉलेज में चपरासी की हत्या, पार्किंग ठेकेदार पर लगा हत्या का आरोप

टीकाराम गर्ल्स कॉलेज में चपरासी का मर्डर कर शव को जलाया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ में थाना क्वार्सी क्षेत्र स्थित टीकाराम गर्ल्स डिग्री कॉलेज परिसर में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गर्ल्स कॉलेज की पार्किंग में एक चपरासी का जला हुआ शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र (42) रविवार सुबह ड्यूटी पर कॉलेज पहुंचा था. कुछ ही देर बाद परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला. बता दें, हत्या के बाद आरोपी ने शव को जलाने का प्रयास किया और साक्ष्य छुपाने के लिए उसे पार्किंग के नाले में पत्तों और पत्थरों से ढक दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पार्किंग ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. सर्वम सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि रविवार को करीब 11:30 बजे टीकाराम महाविद्यालय परिसर से एक शव मिलने की सूचना पुलिस प्राप्त हुई थी. स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की.