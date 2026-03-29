अलीगढ़ में टीकाराम गर्ल्स कॉलेज में चपरासी की हत्या, पार्किंग ठेकेदार पर लगा हत्या का आरोप
शव जलाकर की सबूत मिटाने की कोशिश, जानिए किस कारण की गई हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 6:59 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ में थाना क्वार्सी क्षेत्र स्थित टीकाराम गर्ल्स डिग्री कॉलेज परिसर में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गर्ल्स कॉलेज की पार्किंग में एक चपरासी का जला हुआ शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र (42) रविवार सुबह ड्यूटी पर कॉलेज पहुंचा था. कुछ ही देर बाद परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला. बता दें, हत्या के बाद आरोपी ने शव को जलाने का प्रयास किया और साक्ष्य छुपाने के लिए उसे पार्किंग के नाले में पत्तों और पत्थरों से ढक दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पार्किंग ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि रविवार को करीब 11:30 बजे टीकाराम महाविद्यालय परिसर से एक शव मिलने की सूचना पुलिस प्राप्त हुई थी. स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की.
जांच के दौरान अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे, जिसके आधार पर टीकाराम गर्ल्स कॉलेज में पार्किंग का ठेका संभाल रहे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. पूछताछ करने पर बताया कि उस पर मृतक के 1 लाख रुपये बकाया थे, मृतक अपने रुपये मांग रहा था, जिस कारण से उसने उसकी हत्या कर दी और सबूत छुपाने के उद्देश्य से शव को पार्किंग स्थित नाले में छुपा दिया.
आरोपी ने बताया कि मृतक धर्मेंद्र, जो कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत था. इसके पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते उसने धर्मेंद्र की हत्या कर दी.
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को जलाने का प्रयास भी किया. इसके बाद शव को कॉलेज की पार्किंग के पास स्थित नाले में डालकर उसे पत्तों और पत्थरों से ढक दिया, ताकि किसी को शक न हो. बताया जा रहा है कि मृतक धर्मेंद्र रविवार सुबह करीब 6:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचा था. कुछ समय बाद ही वह लापता हो गया. जब शव मिलने की खबर सामने आई, तो मौके पर परिजनों के साथ पुलिस भी पहुंची. परिजनों ने शुरुआत से ही हत्या की आशंका जताई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे जांच को दिशा मिली. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई जारी है.
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