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लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर 56 सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन रुकी, रांची विश्वविद्यालय ने जारी की अपील

रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय के 56 सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मियों द्वारा अब तक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

रांची विश्वविद्यालय ने सभी पेंशनधारियों से जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अपील की है ताकि उनकी पेंशन प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रत्येक वर्ष पेंशनधारियों के जीवित होने की पुष्टि के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है.

यह प्रक्रिया सरकारी नियमों एवं वित्तीय पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से की जाती है. लेकिन इस बार 56 सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया. जिसके कारण उनका पेंशन भुगतान बाधित हो गया है.

रांची विश्वविद्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि संबंधित पेंशनधारियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा होंगे, संबंधित लोगों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी जाएगी.

विश्वविद्यालय ने जागरूक एवं सक्रिय सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों से भी विशेष सहयोग की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि कई बुजुर्ग पेंशनधारी स्वास्थ्य, दूरी या अन्य कारणों से समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में जो लोग इन 56 पेंशनधारियों के संपर्क में हैं, वे उन्हें जानकारी दें और जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में मदद करें.