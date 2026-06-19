बागपत: सरकारी तंत्र का अजब कारनामा; जिंदा लोग भटक रहे दर-दर, मुर्दों के खाते में जा रही पेंशन
924 बुजुर्ग अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए तहसील और ब्लॉक कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:34 PM IST
बागपत: बागपत जिले में सरकारी व्यवस्था का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ मृतक लोगों के बैंक खातों में पेंशन की रकम पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ 924 जिंदा बुजुर्ग अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए तहसील और ब्लॉक कार्यालयों की सीढ़ियां घिसने को मजबूर हैं, ताकि उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके.
दरअसल, समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धजनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है. वर्तमान में जिले में करीब 28 हजार बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की लापरवाही का खामियाजा 924 ऐसे जरूरतमंद बुजुर्ग भुगत रहे हैं, जिनके आवेदन महीनों से बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील और छह ब्लॉकों की फाइलों में धूल फांक रहे हैं. जिंदगी की ढलती सांझ में ये बुजुर्ग अपने हक की तलाश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.
44 मृतक विधवाओं के खातों में पहुंच रही थी पेंशन
वहीं, दूसरी तरफ 44 ऐसी मृतक विधवाओं के खातों में पेंशन भेजे जाने का मामला प्रकाश में आया है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. इस खुलासे के बाद जिले की सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है कि जब मृत लोगों के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा था, तब विभाग की सतर्कता कहां सो रही थी?
क्या बोले अधिकारी
इस पूरे प्रकरण पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मृतक लाभार्थियों के खातों में पेंशन जाने का मामला अत्यंत गंभीर है. इस मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. साथ ही, मैंने सभी बीडीओ खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित पेंशन आवेदनों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए, यदि ग्राम सचिवों या संबंधित कर्मचारियों के स्तर पर कोई कोताही बरती गई, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. आवेदनों में देरी से सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग पर भी असर पड़ रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कहां, कितनी फाइलों का ढेर?
तहसीलों का हाल: बागपत में 20, बड़ौत में 29 और खेकड़ा तहसील में 7 आवेदन लंबित हैं.
ब्लाकों की बदहाली: बड़ौत ब्लॉक में 206, खेकड़ा में 214, बिनौली में 203, बागपत में 134, छपरौली में 89 और पिलाना ब्लॉक में 22 आवेदन महीनों से निस्तारण की बाट जोह रहे हैं.
फिलहाल अब देखना यह है कि प्रशासन की यह सख्ती महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी या हकीकत में 924 बुजुर्गों को उनका हक मिल पाएगा.
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