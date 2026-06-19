ETV Bharat / state

बागपत: सरकारी तंत्र का अजब कारनामा; जिंदा लोग भटक रहे दर-दर, मुर्दों के खाते में जा रही पेंशन

बागपत : सरकारी तंत्र का अजब कारनामा जिंदा लोग भटक रहे दर-दर, मुर्दों के खाते में जा रही पेंशन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: बागपत जिले में सरकारी व्यवस्था का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ मृतक लोगों के बैंक खातों में पेंशन की रकम पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ 924 जिंदा बुजुर्ग अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए तहसील और ब्लॉक कार्यालयों की सीढ़ियां घिसने को मजबूर हैं, ताकि उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके. दरअसल, समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धजनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है. वर्तमान में जिले में करीब 28 हजार बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की लापरवाही का खामियाजा 924 ऐसे जरूरतमंद बुजुर्ग भुगत रहे हैं, जिनके आवेदन महीनों से बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील और छह ब्लॉकों की फाइलों में धूल फांक रहे हैं. जिंदगी की ढलती सांझ में ये बुजुर्ग अपने हक की तलाश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.

44 मृतक विधवाओं के खातों में पहुंच रही थी पेंशन

वहीं, दूसरी तरफ 44 ऐसी मृतक विधवाओं के खातों में पेंशन भेजे जाने का मामला प्रकाश में आया है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. इस खुलासे के बाद जिले की सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है कि जब मृत लोगों के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा था, तब विभाग की सतर्कता कहां सो रही थी? क्या बोले अधिकारी