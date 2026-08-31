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पोता-पोती को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे पेंशनर, बोले - नहीं मिली देनदारियां तो सरकार को झेलना पड़ेगा श्राप

लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान में हो रही देरी से नाराज हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है.

सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनर्स करेंगे प्रदर्शन
सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनर्स करेंगे प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 9:36 PM IST

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शिमला: 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला में विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे. पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. प्रदेशभर के पेंशनर्स पहले ही पोते-पोतियों और परिवार के सदस्यों के साथ विधानसभा पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान करे चुके हैं.

एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन पेंशनर्स को लगातार उपेक्षा ही मिली है. यही वजह है कि अब पेंशनर्स अपने परिवार के साथ सुकून से जीवन को छोड़ इस उम्र में अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं.

पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख पेंशनर हैं और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन समेत अन्य घटक एसोसिएशन सरकार को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंप चुकी हैं, लेकिन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है".

उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के रिवाइज्ड पे स्केल के एरियर, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की राशि लंबित है. प्रति पेंशनर 20 से 35 लाख रुपये तक की देनदारी बनती है. इसके अलावा जुलाई 2023 से 15 फीसदी महंगाई राहत भत्ता भी लंबित है. न तो इसे पेंशन में जोड़ा गया है और न ही इसका एरियर दिया गया है. बुजुर्ग पेंशनरों को मेडिकल रिइंबर्समेंट तक नहीं मिल रहा है और करीब 50 से 60 हजार रुपये तक तो उनका अपना मेडिकल रिंबर्सनेंट बिल लंबित है.

सुभाष वर्मा ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर पेंशनर हड्डियों के दर्द, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है. 98 साल के बुजुर्ग और 92 साल की महिलाएं भी अपनी मांगों के लिए रैली में आने को मजबूर हैं.

उन्होंने दावा किया कि करीब 6 से 7 हजार पेंशनरों की मृत्यु भी हो चुकी है. वर्मा ने कहा कि यह केवल 2 लाख पेंशनरों का नहीं, बल्कि करीब 3 लाख कर्मचारियों समेत प्रदेश के 20 लाख लोगों से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों को एकमुश्त पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ऐसा करती है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा सरकार को पेंशनरों का श्राप झेलना पड़ेगा.

हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के 18 पेंशनर्स संगठनों से जुड़े हजारों सदस्य मंगलवार को अपने परिवारों के साथ चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर विशाल धरना-प्रदर्शन और आक्रोश रैली करेंगे. पेंशनर्स नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा. लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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