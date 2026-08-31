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पोता-पोती को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे पेंशनर, बोले - नहीं मिली देनदारियां तो सरकार को झेलना पड़ेगा श्राप

शिमला: 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला में विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे. पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. प्रदेशभर के पेंशनर्स पहले ही पोते-पोतियों और परिवार के सदस्यों के साथ विधानसभा पहुंचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान करे चुके हैं.

एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन पेंशनर्स को लगातार उपेक्षा ही मिली है. यही वजह है कि अब पेंशनर्स अपने परिवार के साथ सुकून से जीवन को छोड़ इस उम्र में अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं.

पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख पेंशनर हैं और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन समेत अन्य घटक एसोसिएशन सरकार को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंप चुकी हैं, लेकिन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है".

उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के रिवाइज्ड पे स्केल के एरियर, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की राशि लंबित है. प्रति पेंशनर 20 से 35 लाख रुपये तक की देनदारी बनती है. इसके अलावा जुलाई 2023 से 15 फीसदी महंगाई राहत भत्ता भी लंबित है. न तो इसे पेंशन में जोड़ा गया है और न ही इसका एरियर दिया गया है. बुजुर्ग पेंशनरों को मेडिकल रिइंबर्समेंट तक नहीं मिल रहा है और करीब 50 से 60 हजार रुपये तक तो उनका अपना मेडिकल रिंबर्सनेंट बिल लंबित है.