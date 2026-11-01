ETV Bharat / state

नवंबर में पेंशनरों को नहीं लगाने होंगे कोषागार के चक्कर, घर बैठे जमा होगा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

घर बैठे जमा होगा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र. ( ETV Bharat )

अलीगढ़ : पेंशन पाने वाले बुजुर्गों और अन्य पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है. नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब उन्हें कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

पेंशनभोगी घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) बनवा कर जमा कर सकेंगे. इसके लिए भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान-5 चलाया जा रहा है. इस सुविधा का लाभ जनपद के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा.

जनपद कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले जिन पेंशनभोगियों को नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना है, वे डिजिटल माध्यम से इसे जनरेट कराकर भेज सकते हैं. इसके लिए उन्हें कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी. पेंशनभोगी घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in अथवा जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, डाकघर और बैंक शाखाओं पर भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध है. ऐसे में जिन पेंशनभोगियों के पास स्मार्टफोन या तकनीकी जानकारी नहीं है, वे इन केंद्रों की मदद ले सकते हैं. बीमार और बुजुर्ग पेंशनरों को मिलेगी राहत