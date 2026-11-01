नवंबर में पेंशनरों को नहीं लगाने होंगे कोषागार के चक्कर, घर बैठे जमा होगा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र
अलीगढ़ में पेंशनभोगी घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा कर जमा कर सकेंगे. 1-30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:24 PM IST
अलीगढ़ : पेंशन पाने वाले बुजुर्गों और अन्य पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है. नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब उन्हें कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
पेंशनभोगी घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) बनवा कर जमा कर सकेंगे. इसके लिए भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान-5 चलाया जा रहा है. इस सुविधा का लाभ जनपद के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा.
जनपद कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले जिन पेंशनभोगियों को नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना है, वे डिजिटल माध्यम से इसे जनरेट कराकर भेज सकते हैं. इसके लिए उन्हें कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
पेंशनभोगी घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in अथवा जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
इसके अलावा नजदीकी जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, डाकघर और बैंक शाखाओं पर भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध है. ऐसे में जिन पेंशनभोगियों के पास स्मार्टफोन या तकनीकी जानकारी नहीं है, वे इन केंद्रों की मदद ले सकते हैं.
बीमार और बुजुर्ग पेंशनरों को मिलेगी राहत
वरिष्ठ कोषाधिकारी वैभव कुमार ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों के समय और श्रम की बचत करना है. विशेष रूप से बुजुर्ग, अस्वस्थ और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनभोगियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
पहले जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कई पेंशनभोगियों को लंबी दूरी तय करके कोषागार पहुंचना पड़ता था. अब डिजिटल व्यवस्था के जरिए यह प्रक्रिया आसान हो गई है.
उन्होंने सभी संबंधित पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे नवंबर महीने में निर्धारित समय के भीतर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा कर दें, जिससे उनकी पेंशन का भुगतान निर्बाध रूप से जारी रह सके.
कोषागार में भी पूरे महीने लगेगा शिविर
कोषाधिकारी पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि जो पेंशनभोगी स्वयं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए जनपद कोषागार में पूरे नवंबर महीने शिविर लगाया जाएगा. ऐसे पेंशनभोगी कोषागार पहुंचकर शिविर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
उन्होंने सभी पेंशनरों से समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि प्रमाण पत्र जमा न होने के कारण पेंशन भुगतान में किसी तरह की परेशानी न आए.