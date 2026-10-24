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जेएनवीयू: 7 माह की पेंशन बकाया पर पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन, वीसी बोले, 'मेरे घर नारे लगा पत्नी को किया मेंटल टॉर्चर'

पेंशनर्स को कुलगुरु कार्यालय जाने से रोकती पुलिस ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब 7 माह की पेंशन बकाया हो जाने के बाद पेंशनर्स ने शनिवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया. पेंशनर्स ने कुलगुरु कार्यालय पर प्रबंधन के खिलाफ 'पेंशन चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाए. कुलगुरु प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ नारे लगाकर मेरी पत्नी को मेंटल टॉर्चर किया है.