जेएनवीयू: 7 माह की पेंशन बकाया पर पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन, वीसी बोले, 'मेरे घर नारे लगा पत्नी को किया मेंटल टॉर्चर'
पेंशनर्स ने दो माह की पेंशन दिवाली से पहले देने की मांग रखी. जिस पर एक माह का आश्वासन दिया गया.
Published : October 24, 2026 at 3:49 PM IST
जोधपुर : जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब 7 माह की पेंशन बकाया हो जाने के बाद पेंशनर्स ने शनिवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया. पेंशनर्स ने कुलगुरु कार्यालय पर प्रबंधन के खिलाफ 'पेंशन चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाए. कुलगुरु प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ नारे लगाकर मेरी पत्नी को मेंटल टॉर्चर किया है.
एक माह की पेंशन देने का आश्वासन : पुलिस ने पहले पेंशनर्स को कुलगुरु कार्यालय तक जाने से रोकने का प्रयास किया. पुलिस के आश्वासन पर कुछ देर तक पेंशनर्स रुक रहे, लेकिन बाद में कुलगुरु कार्यालय तक पहुंच गए. जहां प्रबंधन के खिलाफ 'पेंशन चोर गद्दी छोड़' के नारे लगे. पुलिस के हस्तक्षेप से विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के साथ कुलगुरु प्रो अजय कुमार शर्मा आए. वित्त नियंत्रक ने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति की जानकारी पेंशनर्स को दी. पेंशनर्स ने दो माह की पेंशन दिवाली से पहले देने की मांग रखी. जिस पर एक माह का आश्वासन दिया गया.
पढ़ें: जेएनवीयू पेंशनर्स को 4 माह से नहीं मिली पेंशन, फिर धरना–प्रदर्शन शुरू
'कुलगुरु ने नहीं किए प्रयास' : प्रदर्शन की शुरुआत के दौरान पेंशनर और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रो रामनिवास शर्मा ने वर्तमान कुलगुरु पर आरोप लगाया कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तब सिर्फ एक माह की पेंशन बकाया थी. लेकिन एक साल में उन्होंने प्रयास नहीं किया, जिसके चलते आज यह स्थिति आ गई है. कई पूर्व कर्मचारियों को घर चलाने में परेशानी हो रही है. इसी तरह पेंशनर संघ के अध्यक्ष अशोक व्यास ने बताया कि हमारी वार्ता भी हुई, लेकिन उसके बाद सार्थक प्रयास नहीं किए गए. जिसके चलते हमें आज फिर आंदोलन के लिए आना पड़ा है.
पढ़ें: JNVU में पेंशनर्स का धरना : कुलगुरु के साथ हुई धक्का-मुक्की, MDM अस्पताल ले जाया गया
पुलिस ने किया हस्तक्षेप : मौके के हालात को देखते हुए बासनी थाना अधिकारी ने नितिन दवे और भक्ति कोठी थाना अधिकारी सुरेश कुमार को कुलगुरु कार्यालय लगाया. नितिन दवे ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात करने के बाद पेंशनर्स को बताया कि प्रबंधन पेंशन देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पेंशनर ने कहा कि हमें यह आश्वासन कुलपति के द्वारा ही चाहिए. इसके बाद वित्त नियंत्रक और कुलपति बाहर आए. उन्होंने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और कहा कि जैसे-जैसे हमारे पास फंड एकत्र हो रहा है. हमने पेंशन चुकाई है. दिवाली से पहले भी पेंशन देने का प्रयास किया जाएगा.
पढ़ें: जेएनवीयू पेंशनर्स विवाद : कुलगुरु ने दर्ज कराया मामला, चार लोग गिरफ्तार
'नारेबाजी कर किया पत्नी को टॉर्चर' : कुलगुरु प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 4 दिन पहले हमारे उनके साथ वार्ता हुई थी. तब पूरी स्थिति बता दी गई थी. लेकिन इसके बाद भी मेरे घर जाकर मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ नारेबाजी कर मेरी पत्नी को मेंटल टॉर्चर किया गया. यह पूरी तरह से गलत है. उन्होंने बताया कि हम लोन नहीं ले सकते क्योंकि पहले जो लोन लिया हुआ है उसे पूरा करना पड़ता है. इसके अलावा अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय की हैं. जिन्हें भी पूरा करना है. फिलहाल हमने सारे खर्चे रोक दिए हैं और हमारा प्रयास है कि पेंशन दी जाए. हमने इसके तहत सबसे पहले महिलाओं और ऐसे पेंशन परिवारों को पेंशन दी है जो इस पर ही निर्भर हैं. बाकी को भी देने का प्रयास है.
पढ़ें: जेएनवीयू पेंशनर्स ने रास्ता रोका, भीख मांगी, सात माह से नहीं मिल रही पेंशन
पढ़ें: JNVU पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने कैशियर के परिजनों को दिया 5 लाख का चेक, राज्य और केंद्र सरकार से की यह मांग