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पेंशनरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 30 मार्च को शिमला में 'जेल भरो' आंदोलन की चेतावनी, पंचायत चुनावों में करेंगे विरोध

हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने बताया कि, "पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. वर्ष 1-1- 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की देनदारियां अभी तक लंबित हैं. इसके अलावा अन्य पेंशनरों की कई देनदारियां भी सरकार की ओर से जारी नहीं की गई हैं. इसी के चलते आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है. 21 मार्च को पेश होने वाले बजट में यदि उनकी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं किया गया, तो 30 मार्च को प्रदेशभर से 15 से 20 हजार पेंशनर शिमला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे."

अपनी लंबित देनदारियों को लेकर पेंशनर लगातार आंदोलनरत हैं. इसी कड़ी में आज (सोमवार, 16 मार्च) शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर पेंशनरों के विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की. इस दौरान पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी बजट में उनकी मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया तो 30 मार्च को बड़ी संख्या में पेंशनर विधानसभा का घेराव करेंगे.

शिमला/सोलन/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हिमाचल प्रदेश में पेंशनर अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार के समक्ष आवाज उठा चुके हैं. पेंशनर का कहना है कि बावजूद इसके सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है. ऐसे में अब सभी पेंशनरों ने मिलकर निर्णय लिया है कि अगर सरकार के द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र पर गौर नहीं किया गया तो 30 मार्च को पेंशनर अपने परिवार के साथ मिलकर शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे.

सोलन में पेंशनरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को सोलन के नए डीसी कार्यालय परिसर में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में जुटे पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उसे 'झूठी और तानाशाह' करार दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आपदा और आर्थिक संकट का बहाना बनाकर पेंशनरों की देनदारियों को टाल रही है. प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और प्रदेशभर के पेंशनर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे.

सोलन में पेंशनरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल (ETV Bharat)

'सरकार पेंशनरों के साथ कर रही अन्याय'

धरने को संबोधित करते हुए हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की इकाई के अध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी, हिमाचल प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष व हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर बीरलाल ने कहा कि, सरकार पेंशनरों के साथ लगातार अन्याय कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल रीइम्ब्रसमेंट के करीब 50 करोड़ रुपये और पेंशनरों की लगभग 1100 करोड़ रुपए की देनदारियां आज भी लंबित हैं, जबकि सरकार अपने चहेतों के भत्ते बढ़ाने और लग्जरी गाड़ियां खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ रही.

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दिया मांगों पर विचार करने का आश्वासन (ETV Bharat)

जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

पेंशनरों ने चेतावनी दी कि 18 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के बजट में उनकी 14 सूत्रीय मांगों, एचआरडीसी के लंबित 3 प्रतिशत डीए और एरियर के लिए प्रावधान नहीं किया गया तो 30 मार्च को हजारों पेंशनर शिमला कूच करेंगे और सचिवालय व मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री ने दिया मांगों पर विचार करने का आश्वासन

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि, "पेंशनरों की मांगों को आगामी विधानसभा सत्र और कैबिनेट में रखा जाएगा. इसके लिए सभी पेंशनरों की बातों को ध्यान से सुना जाएगा. इसके लिए उनकी एक मीटिंग भी सरकार के साथ करवाई जाएगी जहां यह अपनी बात रख पाएंगे. निश्चित रूप से पेंशनरों की मांगों पर सरकार विचार विमर्श कर उसे हल करने का प्रयास करेगी."

14 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर का प्रदर्शन

अपनी मांगों को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी पेंशनरों के द्वारा भारी बारिश के बीच भी धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान पेंशनरों सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले पंचायत चुनाव में भी वह सरकार का विरोध करेंगे. ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पेंशनर इंद्रदेव शास्त्री ने कहा कि, पेंशनर अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को हर बार अनसुना कर रही है.

ढालपुर में बारिश में भी गरजे पेंशनर (ETV Bharat)

ढालपुर में बारिश में भी गरजे पेंशनर

पेंशनर इंद्रदेव शास्त्री ने कहा कि, सोमवार को भी एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है. अगर सरकार ने इस पर गौर नहीं किया तो सभी पेंशनर्स मिलकर विधानसभा का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. प्रदर्शन में पहुंचे पेंशनर टीडी ठाकुर ने बताया कि, "मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर दौरे के दौरान लाखों रुपए का खर्च रोजाना कर रहे हैं, लेकिन पेंशनरों के हक को देने में वह बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं. आज बुजुर्ग पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है. उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है."

ADM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा 14 सूत्रीय मांग पत्र (ETV Bharat)

मांगें नहीं माने जाने पर पंचायत चुनावों में विरोध की चेतावनी

पेंशनर टीडी ठाकुर ने कहा कि, सरकार के द्वारा अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हैं और उन्हें हर महीने लाखों रुपए का फायदा दिया जा रहा ह. पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह पेंशनरों की मांगों का निपटारा करें, वरना पेंशनर मिलकर सरकार पलटने का भी दम रखते हैं.

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