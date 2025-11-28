ETV Bharat / state

18 पेंशनर्स संगठनों ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा? नेता विपक्ष की भी रोकी गाड़ी

धर्मशाला में पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. पेंशनर्स ने सरकार को मांगे पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

धर्मशाला में पेंशनर्स का प्रदर्शन
धर्मशाला में पेंशनर्स का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: आज पुलिस ग्राउंड में 18 अलग–अलग पेंशनर संगठनों ने पेंशन संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर हिमाचल सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पुलिस मैदान में रैली निकाली. धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में सुबह से ही पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था. बढ़ती भीड़ को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

धर्मशाला पहुंचे पेंशनर्स ने पुलिस ग्राउंड से होते हुए जोरावर स्टेडियम तक रैली निकाली और पुलिस के लगाए गए बैरिकेड को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने पेंशनर संघ के लोगों को बैरिकेड हटाने से रोक लिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष का काफिला भी विधानसभा परिसर की ओर आ रहा था, जिसे पेंशनर संघ ने रोक लिया. वहीं, जयराम ठाकुर को भी अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही बैरिकेड क्रॉस करने पड़े और उसके बाद उन्हें विधानसभा परिसर की ओर जाना पड़ा. हालांकि जयराम ठाकुर ने भी पेंशनर संघ के लोगों को ये आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वो विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उसके बाबजूद भी पेंशनर संघ के लोगों ने जयराम ठाकुर की गाड़ी को नहीं जाने दिया.

धर्मशाला में पेंशनर्स का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सरकार को दी चेतावनी

इस दौरान पेंशन, वेतनमान, भत्ते और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर सरकार को चेतावनी दी है. पेंशनर संगठनों ने साफ कहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर अब जल्द निर्णय ले. ऐसा न होने पर अब पेंशनर्स अपना आंदोलन तेज करेंगे. पुरानी पेंशन बहाली, एसीपी, मेडिकल रीइंबर्समेंट, नई भर्तियों में पारदर्शिता और वेतनमान समायोजन सहित कई मुद्दों को लेकर 18 संगठनों ने एक स्वर में सरकार पर वादे न निभाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है.

तीन सालों से मांगों पर नहीं सुनवाई

सुरेश ठाकुर ने सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 'पिछले तीन वर्षों से हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है. मुख्यमंत्री हमसे मिलने तक तैयार नहीं हैं, जिससे उम्रदराज पेंशनर्स में भारी आक्रोश है. सरकार प्रदेश के बुजुर्गों को उनके हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही है. ये कोई मांग नहीं, बल्कि पेंशनर्स की मेहनत और अधिकार है, जिसे सरकार टाल रही है.'

'पेंशनरों की मांगे पूरा करे सरकार'

पेंशन फेडरेशन के उपप्रधान अमरनाथ ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश के सभी पेंशनर का जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक नए वेतनमान के अनुसार एरियर लंबित है और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है. 90 साल तक के बुजुर्ग अपने एरियर और मेडिकल बिलों का इंतजार कर रहे हैं. 25 से 30 लाख का बकाया सरकार को पेंशनर का देना है. विधायक अपनी पेंशन और सैलरी तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. सरकार पेंशनर से वार्ता करे और हमारी मांगे पूरी करे, ताकि किसी भी टकराव से बचा जा सके.'

बता दें कि हिमाचल में 1 लाख 78 हजार के करीब पेंशनर हैं. सरकार हर माह पेंशन पर 800 करोड़ रुपये खर्च करती है. हिमाचल प्रदेश में साल 2016 में छठा वित्त आयोग लागू हुआ था और साल 2026 में अब दोबारा से नया वित्त आयोग लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक पेंशनर को छठे वेतन आयोग एरियर नहीं मिल पाया है.

ये भी पढ़ें: मॉर्निंग वॉक करते साईं ग्राउंड पहुंचे सीएम सुक्खू, बच्चों के साथ खेला बैडमिंटन

TAGGED:

PENSIONERS PROTEST HIMACHAL
HIMACHAL PENSIONERS UNION
HIMACHAL PENSIONERS PROTEST DEMAND
हिमाचल पेंशनर प्रदर्शन
PENSIONERS PROTEST DHARAMSHALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.