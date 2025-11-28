ETV Bharat / state

18 पेंशनर्स संगठनों ने क्यों खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा? नेता विपक्ष की भी रोकी गाड़ी

धर्मशाला में पेंशनर्स का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

धर्मशाला: आज पुलिस ग्राउंड में 18 अलग–अलग पेंशनर संगठनों ने पेंशन संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर हिमाचल सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पुलिस मैदान में रैली निकाली. धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में सुबह से ही पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था. बढ़ती भीड़ को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. धर्मशाला पहुंचे पेंशनर्स ने पुलिस ग्राउंड से होते हुए जोरावर स्टेडियम तक रैली निकाली और पुलिस के लगाए गए बैरिकेड को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने पेंशनर संघ के लोगों को बैरिकेड हटाने से रोक लिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष का काफिला भी विधानसभा परिसर की ओर आ रहा था, जिसे पेंशनर संघ ने रोक लिया. वहीं, जयराम ठाकुर को भी अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही बैरिकेड क्रॉस करने पड़े और उसके बाद उन्हें विधानसभा परिसर की ओर जाना पड़ा. हालांकि जयराम ठाकुर ने भी पेंशनर संघ के लोगों को ये आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वो विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उसके बाबजूद भी पेंशनर संघ के लोगों ने जयराम ठाकुर की गाड़ी को नहीं जाने दिया. धर्मशाला में पेंशनर्स का प्रदर्शन (ETV Bharat) सरकार को दी चेतावनी इस दौरान पेंशन, वेतनमान, भत्ते और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर सरकार को चेतावनी दी है. पेंशनर संगठनों ने साफ कहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर अब जल्द निर्णय ले. ऐसा न होने पर अब पेंशनर्स अपना आंदोलन तेज करेंगे. पुरानी पेंशन बहाली, एसीपी, मेडिकल रीइंबर्समेंट, नई भर्तियों में पारदर्शिता और वेतनमान समायोजन सहित कई मुद्दों को लेकर 18 संगठनों ने एक स्वर में सरकार पर वादे न निभाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है.