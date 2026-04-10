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चित्तौड़गढ़: दवाएं नहीं मिलने से पेंशनर परेशान, दवा विक्रेताओं का करोड़ों का भुगतान अटका

राजस्थान पेंशनर्स समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दशोरा ने इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं प्रदेश अध्यक्ष से बात कर समस्या से अवगत करवाने की बात कही है. असल में कुछ महीनों में RGHS के दायरे से कई जरूरी दवा बाहर कर दी गई. इनमें चर्म रोग के अलावा प्रसूताओं के लिए कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, आयरन, हार्मोन एवं बुजुर्गों के लिए दर्द निवारक, कब्ज, एसिडिटी और एंटासिड जैसी दवा शामिल हैं. इससे मरीजों को सीधे आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मार झेलनी पड़ रही है. कर्मचारी कहते हैं कि अब एक मरीज के लिए 1200 से 1500 रुपए प्रति माह की लिमिट तय कर दी गई है. वह भी बिना किसी लिखित आदेश के. इससे योजना की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

चित्तौड़गढ़: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस योजना अब राहत से ज्यादा परेशानी का कारण बनती जा रही है. लगातार जारी हो रहे मौखिक आदेशों ने योजना की जमीन स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. दवाओं को लेकर विशेष तौर पर पेंशनर्स को भटकते देखा जा रहा है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताराचंद गुप्ता ने बताया कि उन्हें अभी RGHS को लेकर कोई नए निर्देश नहीं मिले हैं. पेंशनर्स से दवाइयां पूरी नहीं मिलने की जानकारी मिली थी. इस पर आगे बात की थी, लेकिन अभी किसी प्रकार के बदलाव होने की बात सामने नहीं आई है, ना ही लिखित में कोई आदेश आया है. इस संबंध में कोई आदेश मिलता है तो पेंशनर्स को अवगत करवाया जाएगा.

राजस्थान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दशोरा ने बताया कि 2022 के आदेश के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की जांच सीमा दो हजार रुपए प्रतिमाह तय थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दवा विक्रेता दवा देने से कतराने लगे हैं. निजी अस्पतालों में योजना का लाभ नहीं मिल रहा. इससे बुजुर्गों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. जिला कलेक्टर ने RGHS की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई है, जिसकी बैठक जल्द प्रस्तावित है.

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निजी अस्पतालों में आनाकानी: इस बीच, निजी अस्पतालों में RGHS का लाभ देने में आनाकानी की जा रही है. वहीं दवा विक्रेताओं ने ब इस योजना से किनारा करना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि 15 अगस्त 2025 से अब तक का भुगतान बकाया है. एक-एक दवा विक्रेता का 30 से 40 लाख रुपए अटका है. चित्तौड़गढ़ जिले में यह बकाया राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.

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