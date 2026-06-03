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छत्तीसगढ़ में 27 हजार से ज्यादा पेंशनधारी परेशान, केंद्र की राशि अटकी तो शुरू हुआ DLC सत्यापन का काम

समाज कल्याण विभाग का कहना है कि "मदर सैंक्शन" प्राप्त होते ही लंबित राशि एरियर्स सहित दी जाएगी. रायपुर से प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

PENSIONERS FACE HARDSHIPS
छत्तीसगढ़ में 27 हजार से ज्यादा पेंशनधारी परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 3:33 PM IST

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रायपुर: नगर निगम क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और मानवीय समस्या का विषय बन चुका है. वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता और अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े हजारों हितग्राही पिछले कई महीनों से भुगतान के इंतजार में हैं. बुजुर्ग और दिव्यांगजन निगम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो पेंशन मिल रही है, न स्पष्ट जवाब.

नगर निगम और समाज कल्याण विभाग का कहना है, केंद्र सरकार की नई भुगतान प्रक्रिया के कारण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की राशि प्रभावित हुई. वहीं, भविष्य में भुगतान में बाधा न आए, इसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है. आखिर कितनी पेंशन लंबित है, कौन जिम्मेदार है, निगम क्या कह रहा है और कब तक मिलेगी राहत मिलेगी, इन तमाम मुद्दों की पड़ताल ईटीवी भारत की टीम ने की.

छत्तीसगढ़ में 27 हजार से ज्यादा पेंशनधारी परेशान (ETV Bharat)

6 महीने से पेंशन का इंतजार, हजारों हितग्राही परेशान

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के हजारों हितग्राही कई महीनों से भुगतान के इंतजार में हैं. जिन लोगों के लिए यह राशि दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्च का प्रमुख सहारा है, वे अब नगर निगम और विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. कई बुजुर्गों का कहना है कि उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है. ऐसे में पेंशन बंद होने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है. दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं महीनों से भुगताने के इंतजार में बैठी हैं.

DLC VERIFICATION PROCESS INITIATED
पेंशनधारी परेशान (ETV Bharat)
DLC VERIFICATION PROCESS INITIATED
पेंशनधारी परेशान (ETV Bharat)
DLC VERIFICATION PROCESS INITIATED
पेंशनधारी परेशान (ETV Bharat)



रायपुर में 27,731 पेंशनधारी, सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन हितग्राही

नगर निगम रायपुर के शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग के अनुसार 2 जून 2026 की स्थिति में कुल 27,731 हितग्राही विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों की बात करें तो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों की संख्या 10,937 है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन लेने वालों की संख्या 6,679 है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन लेने वालों की संख्या 674 है. जबकि कुल पेंशनधारियों की संख्या 18,290 है.

वहीं राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों की संख्या 3,333 है. सुखद सहारा पेंशन लेने वालों की संख्या 5,762 है. नवीन मुख्यमंत्री पेंशन लेने वालों की संख्या 346 है. इस तरह से कुल राज्य योजना के हितग्राहियों की संख्या 9,441 होती है.



केंद्र की पेंशन योजनाओं में भुगतान अटका, महीनों की राशि लंबित

दस्तावेजों के अनुसार सबसे अधिक समस्या केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित योजनाओं में सामने आई है. बात अगर वृद्धावस्था पेंशन की करें तो, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक का भुगतान जारी हुआ है, लेकिन केंद्र का तीन माह और राज्यांश के पांच माह का भुगतान लंबित बताया गया है. उसी तरह से विधवा पेंशन में नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की राशि जारी हुई है, जबकि केंद्र का तीन माह और राज्यांश का छह माह का भुगतान अभी शेष है.

दिव्यांगों का पेशन दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक भुगतान हुआ है. इसके बाद केंद्र के तीन माह और राज्यांश के पांच माह की राशि लंबित है. राज्य सरकार की योजनाओं में भुगतान अपेक्षाकृत नियमित बताया जा रहा है. इनके आंकड़ों पर गौर करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 30 अप्रैल 2026 तक भुगतान हुआ है. सुखद सहारा पेंशन 30 अप्रैल 2026 तक का भुगतान हुआ है. वहीं, नवीन मुख्यमंत्री पेंशन 30 अप्रैल 2026 तक भुगतान किया गया है.

इसी आधार पर प्रशासन का दावा है कि समस्या राज्य की योजनाओं में नहीं बल्कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में आई तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं से जुड़ी है. रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इस मुद्दे को गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा बताते हुए भाजपा सरकार और निगम प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं.

वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, तृतीय लिंग, परित्यक्ता और अन्य पेंशन योजनाओं के हितग्राही पिछले पांच से छह महीनों से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के पास स्पष्ट जवाब नहीं है. ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद बुजुर्ग और असहाय लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं. डिजिटल व्यवस्था की बात करने वाली सरकार यह नहीं बता पा रही कि जरूरतमंदों की पेंशन आखिर क्यों नहीं पहुंच रही: आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम रायपुर


जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने उठाए सवाल

जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा, ''जब भी पेंशन को लेकर सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि राज्य सरकार का हिस्सा जारी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार का पैसा नहीं आया है. उन्होंने कहा कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार होने के बावजूद यदि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन निगम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं तो यह सरकारों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है.''



फंड और प्रक्रिया बनी वजह: सत्ता पक्ष

रायपुर नगर निगम के एमआईसी सदस्य खेम कुमार सेन कहते हैं, ''सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि विभिन्न स्तरों से जारी होती है. भुगतान में आई देरी का कारण फंड उपलब्धता और प्रशासनिक प्रक्रिया है. नगर निगम की ओर से राज्य शासन को पत्र भेजा गया है और लगातार समन्वय कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. निराश्रित पेंशन जैसी योजनाएं किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह राशि जरूरतमंदों के जीवन का सहारा है.'' खेम कुमार सेन ने राशन वितरण व्यवस्था की तरह पेंशन भुगतान प्रणाली को भी सुचारू बनाने की जरूरत बताई.



निगम प्रशासन का पक्ष

नगर निगम की उप आयुक्त अंजली शर्मा के अनुसार, ''नगर निगम सीधे पेंशन भुगतान नहीं करता, बल्कि हितग्राहियों का पंजीयन, सत्यापन और सूची प्रबंधन करता है. पहले भुगतान प्रक्रिया अलग थी और लाभार्थियों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल जाती थी. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नई भुगतान प्रणाली लागू किए जाने के बाद कुछ तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं. जिन हितग्राहियों के आधार या अन्य दस्तावेज अपडेट नहीं थे, उनके खातों में भी अस्थायी बाधा आई है.''


समाज कल्याण विभाग ने बताई देरी की वजह

संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा. विभाग के अनुसार भारत सरकार द्वारा NSAP में नई प्रक्रिया लागू किए जाने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्रभावित हुआ. विभाग का कहना है कि "मदर सैंक्शन" प्राप्त होते ही लंबित राशि एरियर्स सहित जारी कर दी जाएगी.

DLC VERIFICATION PROCESS INITIATED
पेंशनधारी परेशान (ETV Bharat)



अब शुरू हुआ DLC सत्यापन अभियान

भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए नगर निगम ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सत्यापन अभियान शुरू किया है. पेंशनधारियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना डिजिटल सत्यापन पूरा कर लें, ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए.



राज्य योजना के हितग्राहियों को फिलहाल DLC की जरूरत नहीं

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो हितग्राही केवल राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें फिलहाल DLC सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे हितग्राहियों को ऐप में "Beneficiary Not Registered With This Scheme" का संदेश दिखाई दे सकता है.



राजनीति में खो न जाए असली मुद्दा

सवाल केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, असली मुद्दा उन हजारों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों का है, जिनकी जिंदगी हर महीने मिलने वाली कुछ सौ रुपये की पेंशन पर निर्भर है. एक तरफ विपक्ष सरकार और नगर निगम से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन तकनीकी प्रक्रिया और केंद्र से राशि मिलने का इंतजार बता रहा है. इन दोनों के बीच फंसा हितग्राही आज भी अपने खाते में पेंशन आने का इंतजार कर रहा है.

हितग्राही पूछ रहे कब खाते में आएगी रकम

रायपुर में 27 हजार से अधिक पेंशनधारियों में से बड़ी संख्या केंद्र सरकार की योजनाओं पर निर्भर है. राज्य सरकार की योजनाओं में भुगतान अपेक्षाकृत नियमित बताया जा रहा है, लेकिन केंद्र प्रायोजित वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की लंबित राशि ने हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र से लंबित स्वीकृति और राशि कब जारी होती है. क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी से अलग, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि उनकी पेंशन आखिर कब जारी होगी.

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