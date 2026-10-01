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कैबिनेट ने नहीं सुनी पुकार, 7 लाख कर्मचारी पेंशनर आंदोलन को तैयार, 2 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की नजरें कैबिनेट बैठक पर थीं. संगठनों के मुताबिक, उन्हें उम्मीद थी कि महंगाई भत्ता, एरियर, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पदोन्नति जैसी मांगों पर चर्चा हो सकती है. लेकिन बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होने का दावा करते हुए कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है. अब 2 अक्टूबर को रायपुर में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों को बैठक में जगह नहीं मिली. संगठनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन मांगों को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीद बनी हुई थी. बैठक के बाद अब संगठन आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट (ETV Bharat Chhattisgarh)

मांगों को लेकर लामबंद छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठन (ETV Bharat Chhattisgarh)

DA, एरियर और कैशलेस इलाज की मांग

कर्मचारी संगठनों की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, लंबित एरियर के भुगतान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पदोन्नति समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं. इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या स्थिति है और आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर फिलहाल कर्मचारी संगठनों की नजर बनी हुई है.

7 लाख कर्मचारी-पेंशनरों का दावा

संगठनों का दावा है कि इन मुद्दों से प्रदेश के करीब सात लाख अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर जुड़े हुए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने अपनी-अपनी बैठकों के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी है.

2 अक्टूबर को इमरजेंसी बैठक

संयुक्त मोर्चा, एक मांग एक मंच अभियान' और पेंशनर फोरम से जुड़े संगठनों की 2 अक्टूबर को रायपुर में आपात बैठक प्रस्तावित है. बैठक में कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की बात कही गई है.

10 अक्टूबर तक पहल का इंतजार

कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, मुख्य सचिव के नाम पहले ही पांच सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा जा चुका है. संगठनों ने कहा है कि अगर 10 अक्टूबर तक मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं होती, तो राज्योत्सव से पहले प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा.