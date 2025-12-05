ETV Bharat / state

हर महीने की पांच तारीख को मिलेगी पेंशन, सीएम धामी के सख्त निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ओर से सीएम आवास में लाभार्थियों को पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने राज्यभर के पेंशन लाभार्थियों के हित में तमाम महत्वपूर्ण निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि हर महीने की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया जाए. ताकि किसी भी वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, किसान या कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े. सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने नवंबर महीने की 13982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त 9,38,999 लाभार्थियों को भुगतान किया. सीएम ने विभाग को पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को अधिक सरल, तेज़, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.

सीएम ने साफ किया कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के सबसे कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए जीवनरेखा हैं. इसलिए इन योजनाओं की पारदर्शिता, सत्यापन और क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए. इसके साथ ही सीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं का आंतरिक ऑडिट (Internal Audit) नियमित रूप से किया जाए, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को इसका लाभ न मिले. सरकार की सहायता उसी तक पहुंचे जो वास्तव में उसके पात्र है.

साथ ही निर्देश दिया कि समान प्रकृति वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इंटीग्रेशन के जरिए एकीकृत किया जाए, जिससे डुप्लीकेसी समाप्त हो और योजनाओं का लाभ तेज़ी से सही व्यक्ति तक पहुंचे. सीएम ने राज्य के सभी सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को पूरी तरह से प्राथमिकता देने का आदेश दिया.