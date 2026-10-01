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37 साल बाद पेंशन बंद, सड़क पर शिक्षक

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा गरमा गया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1 सितंबर 2026 से पेंशन बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं जुलाई और अगस्त की पेंशन का भुगतान भी लंबित बताया जा रहा है. इसके विरोध में बुधवार को कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई में सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पेंशन तत्काल बहाल करने और लंबित भुगतान जारी करने की मांग की है.

कल्याण महाविद्यालय में हुए धरना प्रदर्शन में सेवानिवृत्त प्रोफेसर और लेक्चरर और कर्मचारी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें पिछले करीब 37 वर्षों से पेंशन का लाभ मिल रहा है. कई शिक्षक और कर्मचारी ऐसे हैं, जो चौथे वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्त हुए और वर्ष 2010 से लगातार उसी आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. अब अचानक पेंशन रुकने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, 22 जुलाई को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छठवें और सातवें वेतनमान से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी. उनका कहना है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय की व्याख्या करते हुए पहले से मिल रही पेंशन पर रोक लगा दी गई. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रस्ताव का संबंध नए वेतनमान के आधार पर पेंशन और उपदान से था, लेकिन वर्षों से मिल रही पेंशन बंद करने का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं था. सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों का आरोप है कि जुलाई और अगस्त की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है. वहीं 1 सितंबर 2026 से पेंशन बंद होने की स्थिति के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

अचानक जुलाई अगस्त का पेंशन बंद कर दिए और सितंबर में पत्र आ गया कि पेंशन बंद कर दिया जा रहा है. हमारी मांग है कि पेंशन तत्काल शुरू करें, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे. पूरे छत्तीसगढ़ में 400 ऐसे लोग है जो 13 कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं -डॉ. आर.पी. अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्राचार्य, कल्याण महाविद्यालय

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक करीब 250 सेवानिवृत्त शिक्षक और लगभग 150 सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे प्रभावित हैं. इसके अलावा कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर भी असमंजस बना हुआ है. पेंशन रुकने का असर उन परिवारों पर भी पड़ा है, जिन्हें पारिवारिक पेंशन मिल रही थी. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कई परिवार करीब 25 हजार रुपये तक की पारिवारिक पेंशन पर निर्भर हैं.

सेवानिवृत्त प्रोफेसर का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर पेंशन ही इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च का मुख्य सहारा है. ऐसे में लगातार दो महीने का भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानी बढ़ गई है. प्रदर्शनकारियों ने कल्याण महाविद्यालय के इतिहास का भी जिक्र किया. वर्ष 1963 में स्थापित इस कॉलेज से पढ़कर कई विद्यार्थी देश-प्रदेश और विदेशों में बड़े पदों तक पहुंचे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यहां पढ़ाने वाले शिक्षक आज अपनी ही पेंशन के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं.

सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों ने सरकार से जुलाई और अगस्त की लंबित पेंशन का तत्काल भुगतान करने की मांग की है. साथ ही 1 सितंबर से बंद पेंशन को पूर्ववत बहाल करने की मांग की गई है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह केवल पेंशन का मामला नहीं, बल्कि सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों के जीवन-यापन से जुड़ा सवाल है. पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक और कर्मचारियों ने सरकार से पूरे मामले में संवेदनशीलता के साथ विचार करने की मांग की है. अब सरकार की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है, इस पर सभी की नजर है.