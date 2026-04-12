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महासमुंद में पेंशन के लिए दफ्तर-दफ्तर भटक रहीं बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग महिलाएं, कहा- अधिकारी सिर्फ घुमा रहे हैं

बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग महिलाएं पेंशन के लिए दफ्तर-दफ्तर भटक रहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद: वित्तीय सहायता, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से चलाई जा रही पेंशन योजनाएं महासमुंद जिले में दम तोड़ती नजर आ रही हैं. हालत यह है कि हजारों हितग्राहियों को तीन से चार माह से पेंशन नहीं मिली है, जिससे वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं परेशान हैं. पेंशन के लिए हितग्राही अब कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जिले में कुल 6 पेंशन योजनाएं संचालित हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 33,412 हितग्राही पंजीकृत हैं, जिन्हें हर माह 500 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 650 रुपये मिलते हैं, लेकिन पिछले तीन माह से यह राशि नहीं मिली है. इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के 966 हितग्राही और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 9,629 हितग्राही भी पिछले 3 से 4 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं. इस तरह कुल 44,007 हितग्राही इन योजनाओं से प्रभावित हैं.

हितग्राहियों और पार्षद का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें पेंशन मिले क्यों की पेंशन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, जिससे वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन अब उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

महासमुंद में पेंशन के लिए दफ्तर-दफ्तर भटक रहीं महिलाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3-4 महीने से हमें पेंशन नहीं मिला है, पेंशन से हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही थी, अब रोज-रोज दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. अगर सरकार नहीं देना चाहती तो भी बता दे, हमें ऐसे परेशान ना करे- शबाना बेगम, हितग्राही

इस उम्र में पेंशन से थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था अब वो भी नहीं मिल रहा. अप्रैल में मिलेगा, मई में मिलेगा इस तरह बोलकर सिर्फ घुमा रहे हैं- राधा बाई, हितग्राही

इन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं वो तो चल भी नहीं सकती, ऐसे में सिर्फ दफ्तर के चक्कर काट कर ये लोग परेशान हैं, इन लोग मेरे पास आती हैं तो मैं भी गुहार लगाने इनके साथ चलती हूं. आज आना, कल आना बोलकर अधिकारी घुमा रहे हैं. इन्हें जल्द पेंशन मिलना चाहिए--ईश्वरी भोई, पार्षद

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित इन योजनाओं का नोडल समाज कल्याण विभाग है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभाग से मिला आश्वासन

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित इन योजनाओं का नोडल समाज कल्याण विभाग है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली गई है. कुछ लोगों की ही पेंशन पेंडिंग है. उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक सभी हितग्राहियों के खातों में राशि पहुंच जाएगी.

कलेक्टर ने मंगाई रिपोर्ट

इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने की शिकायत अब तक जनदर्शन में सामने नहीं आई है. हालांकि अब जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर जल्द निराकरण किया जाएगा.

गौरतलब है कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी जिले के 53,869 हितग्राहियों को पिछले दो माह से पेंशन नहीं मिली है. ऐसे में सवाल यह है कि जिन योजनाओं का मकसद जरूरतमंदों को सहारा देना है, वही योजनाएं समय पर राहत देने की जगह परेशानी का सबब हो रही हैं.