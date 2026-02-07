ETV Bharat / state

कब मिलेगी पेंशन? नाराज HRTC पेंशनर्स ने दी विधानसभा घेराव की चेतावनी

ऊना: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पेंशनर्स की समस्याएं सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने समय पर पेंशन न मिलने और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है. बुजुर्ग पेंशनर्स का कहना है कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें संघर्ष नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की जरूरत है.

शनिवार को ऊना जिला मुख्यालय के पुराने बस अड्डा परिसर में हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण संगठन ने बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. पेंशनर्स ने नारेबाजी करते हुए समय पर पेंशन जारी न होने पर रोष जताया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की.

पेंशन को उम्र के आधार पर बांटने पर आपत्ति

संगठन के अध्यक्ष किशोरी लाल ने कहा कि वर्तमान में सरकार पेंशन को चार अलग-अलग आयु वर्गों में बांटकर जारी कर रही है. 75 वर्ष, 65 वर्ष, 63 वर्ष और 58 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए अलग-अलग भुगतान व्यवस्था बनाई गई है. इससे पेंशनर्स के बीच असमानता और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. उन्होंने मांग की कि सभी पेंशनर्स को एक समान और एकमुश्त पेंशन दी जाए.

मेडिकल बिल लंबित, बढ़ी परेशानी