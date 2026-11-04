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रांची के 2.55 लाख पेंशनधारियों के खाते में एक साथ दो महीने के पहुंचे पैसे, इतनी राशि का हुआ भुगतान

सर्वजन पेंशन योजना ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी के 2 लाख 55 हजार 534 पेंशनधारियों के बैंक खाते में अक्टूबर और नवंबर महीने की पेंशन राशि एक साथ भेज दी गई है. सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिला प्रशासन ने कुल 51 करोड़ 10 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान किया है. डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक के खाते में 2 महीने के दो हजार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं यानी हर महीने 1 हजार रुपये की दर से पेंशन का भुगतान किया गया है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, विधवा एवं एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों सहित निर्धारित श्रेणियों के पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके.