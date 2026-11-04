रांची के 2.55 लाख पेंशनधारियों के खाते में एक साथ दो महीने के पहुंचे पैसे, इतनी राशि का हुआ भुगतान
रांची के 2.55 लाख पेंशनधारियों के खाते में 51.10 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 9:04 PM IST
रांची: राजधानी के 2 लाख 55 हजार 534 पेंशनधारियों के बैंक खाते में अक्टूबर और नवंबर महीने की पेंशन राशि एक साथ भेज दी गई है. सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिला प्रशासन ने कुल 51 करोड़ 10 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान किया है. डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक के खाते में 2 महीने के दो हजार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं यानी हर महीने 1 हजार रुपये की दर से पेंशन का भुगतान किया गया है.
जिला प्रशासन के मुताबिक, सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, विधवा एवं एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों सहित निर्धारित श्रेणियों के पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके.
तमाड़ में सबसे अधिक पेंशनधारी
जिले में प्रखंड और शहरी क्षेत्र मिलाकर तमाड़ में सबसे अधिक 20,689 लाभुक हैं. इसके बाद कांके में 17,027, मांडर में 16,115, सिल्ली में 15,683 और बेड़ो में 14,142 पेंशनधारी हैं. वहीं रांची टाउन शहरी क्षेत्र में 13,099, सोनाहातू में 13,752 और चान्हो में 12,461 लाभुकों को पेंशन का भुगतान किया गया है.
दूसरे क्षेत्रों में अनगड़ा के 10,311, अरगोड़ा शहरी के 9,368, बुंडू के 9,034, बुढ़मू के 11,055, हेहल शहरी के 7,541, इटकी के 5,568, खलारी के 5,214, लापुंग के 7,164, नगड़ी के 8,259, नगड़ी शहरी के 6,800, नामकुम के 10,136, नामकुम शहरी के 5,733, ओरमांझी के 8,157, राहे के 9,189 और रातू के 10,756 लाभुकों को पेंशन मिली है. बुंडू नगर पंचायत के 2,753 और कांके शहरी क्षेत्र के 340 लाभुक भी इस सूची में शामिल हैं.
आधार सीडिंग नहीं होने पर अटक सकता है भुगतान
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिन पेंशनधारियों के बैंक खाते में राशि नहीं पहुंची है, उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है. लाभुक अपने बैंक में जाकर आधार को खाते से लिंक करा सकते हैं. प्रशासन ने पात्र लाभुकों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने और भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रखने की बात कही है.
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