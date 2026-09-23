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पेंशनर्स के लिए सरकार का बड़ा कदम: अब जिलों में भी लगेगी पेंशन अदालत, बड़े अस्पतालों में अलग से OPD काउंटर

स्वास्थ्य भवन में आयोजित पेंशनर्स अदालत में पीपीओ देते हुए मुख्य सचिव ( Photo Source: DIPR Rajasthan )

जयपुर: पेंशनर्स की समस्याओं के तुरंत समाधान और उन्हें सरकारी योजना का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. राज्य सरकार अब बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग से ओपीडी काउंटर खोलेगी, साथ ही हर जिले में अब पेंशनर्स अदालत भी लगेगी. बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित पेंशनर्स अदालत में इसकी घोषणा की. इस मौके पर मुख्य सचिव ने 13 पेंशनर्स को पेंशन भुगतान आदेश प्रदान किए. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के पेंशनर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुनी. जिलों में भी आयोजित होंगी पेंशन अदालतें: मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान का पेंशन सिस्टम देश के बेहतरीन सिस्टम में से एक है. राज्य सरकार पेंशनर्स के अधिकारों और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं हो, यह सरकार की प्राथमिकता है. मुख्य सचिव ने कहा कि अब जिलों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पर ही पेंशन संबंधी मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया जा सकेगा. पढ़ें: भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले: पेंशनर्स को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र सुविधा, राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी बड़े अस्पतालों में अलग से ओपीडी काउंटर: मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा देने के लिए आरजीएचएस योजना के तहत बड़े अस्पतालों में अलग से ओपीडी काउंटर बनाए जाएंगे. जिन बड़े अस्पतालों में ओपीडी का भार अधिक है, वहां पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर होने चाहिए. इससे वरिष्ठ नागरिकों को पंजीकरण और उपचार से जुड़ी अन्य औपचारिकताओं के लिए लंबी कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा.