पेंशनर्स के लिए सरकार का बड़ा कदम: अब जिलों में भी लगेगी पेंशन अदालत, बड़े अस्पतालों में अलग से OPD काउंटर
मुख्य सचिव ने पेंशनर्स एसोसिएशन बनाने का सुझाव दिया, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव और सुझावों का संस्थागत रूप से लाभ लिया जा सके.
Published : September 23, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: पेंशनर्स की समस्याओं के तुरंत समाधान और उन्हें सरकारी योजना का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. राज्य सरकार अब बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग से ओपीडी काउंटर खोलेगी, साथ ही हर जिले में अब पेंशनर्स अदालत भी लगेगी. बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित पेंशनर्स अदालत में इसकी घोषणा की. इस मौके पर मुख्य सचिव ने 13 पेंशनर्स को पेंशन भुगतान आदेश प्रदान किए. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के पेंशनर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुनी.
जिलों में भी आयोजित होंगी पेंशन अदालतें: मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान का पेंशन सिस्टम देश के बेहतरीन सिस्टम में से एक है. राज्य सरकार पेंशनर्स के अधिकारों और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं हो, यह सरकार की प्राथमिकता है. मुख्य सचिव ने कहा कि अब जिलों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पर ही पेंशन संबंधी मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया जा सकेगा.
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बड़े अस्पतालों में अलग से ओपीडी काउंटर: मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा देने के लिए आरजीएचएस योजना के तहत बड़े अस्पतालों में अलग से ओपीडी काउंटर बनाए जाएंगे. जिन बड़े अस्पतालों में ओपीडी का भार अधिक है, वहां पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर होने चाहिए. इससे वरिष्ठ नागरिकों को पंजीकरण और उपचार से जुड़ी अन्य औपचारिकताओं के लिए लंबी कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
356 मामलों का निस्तारण: मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पेंशन अदालत का नया नवाचार शुरू किया गया है और अब तक लंबित 486 मामलों में से 356 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और शेष मामलों का भी जल्द ही निपटारा किया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए. उन्होंने पेंशनर्स एसोसिएशन बनाने का सुझाव दिया, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव और सुझावों का संस्थागत रूप से लाभ लिया जा सके.
उन्होंने अधिकारियों को एक्सपीरियंस सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए. इन सत्रों में सेवानिवृत्ति अधिकारी कर्मचारी अपने प्रशासनिक अनुभव वर्तमान कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के साथ साझा करेंगे. इससे नई पीढ़ी के कर्मचारियों को प्रशासनिक कामों की व्यवहारिक समझ विकसित करने में मदद मिल सकेगी. इस मौके पर कार्मिक सचिव अर्चना सिंह, शिवांगी स्वर्णकार, पेंशन निदेशक महेंद्र सिंह भोकर सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
जलदाय विभाग के 312 मामलों का निस्तारण : वहीं, जल भवन में भी बुधवार को पेंशनर्स अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा की मौजूदगी में पेंशनर्स के 378 मामलों में से 312 मामलों का निस्तारण किया गया. 20 मामलों में पीपीओ जारी किए गए. इसके अलावा पेंशनर्स अदालत मैं पेंशन से संबंधित जो नए मामले भी सामने आए.