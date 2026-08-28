सोनिया गांधी की किताब पर सियासी बवाल: गहलोत बोले- पेंग्विन के पीछे हटने के पीछे बड़ा दबाव, समय खोलेगा राज
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- सोनिया गांधी से किताब के कुछ अंश हटाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया.
Published : August 28, 2026 at 10:52 PM IST
जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित पुस्तक के भारत में प्रशासन को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. पेंग्विन इंडिया के कथित तौर पर पुस्तक प्रकाशित करने से पीछे हटने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और मोदी सरकार पर सियासी हमला बोला है. गहलोत का दावा है कि पुस्तक के कुछ अंश हटाने को लेकर सोनिया गांधी से कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारत में पुस्तक के प्रशासन को लेकर स्थिति बदल गई.
अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात अपने आवास पर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी की पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा होते ही पूरे देश में इस को लेकर उत्सुकता पैदा हो गई थी. पुस्तक के 10 नवंबर को प्रकाशित होने की जानकारी सामने आई थी और लोग इसके आने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे मेंअचानक पेंग्विन इंडिया के भारत में प्रकाशित पीछे हटने की खबर सामने आने से सभी को धक्का लगा है.
श्रीमती सोनिया गांधी जी की पुस्तक को लेकर मीडिया से वार्ता-— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 28, 2026
पत्रकार: सोनिया गांधी जी की एक जो बहुप्रतीक्षित बुक है, जो इंडिया में आने वाली थी, उसके प्रकाशन पर जो कंपनी है, उसने इंडिया में उसका प्रकाशन करने से इनकार कर दिया। किस तरह देखते हैं इस पूरे विवाद को?
जवाब: देखिए,… pic.twitter.com/hm1M58qUst
गहलोत ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पेंग्विन की पैरंट कंपनी विश्व स्तर पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए तैयार है तो भारत में इसका कार्यालय प्रकाशन से पीछे क्यों हट गया है. गहलोत ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई ना कोई दबाव जरूर रहा होगा, यह दबाव पीएम का था या किसी और का, यह समय आने पर सामने आएगा. गहलोत ने कहा कि पुस्तक में चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए कुछ टिप्पणियां हो सकती हैं और संभावित इन्हीं हिस्सों पर आपत्ति जताई गई होगी. उन्हें सवाल किया कि किसी लेखक को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अर्थ रह जाएगा.
अभिव्यक्ति की आजादी को बैन करना चाहते हैं : गहलोत ने इसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि किसी लेखक की पुस्तक के अंशों को दबाव के जरिए हटाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी पुस्तक में प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल या संगठन को लेकर टिप्पणी है तो उसका राजनीतिक और वैचारिक जवाब दिया जा सकता है, लेकिन लेखक से अंश हटाने के मांग करना उचित नहीं है. गहलोत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी संविधान की मूल भावना से जुड़ी हुई है. उन्होंने राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा का अर्थ लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों की आवाज की रक्षा करना भी है.
पत्रकार: सर, आरएसएस के जो साप्ताहिक मुखपत्र है 'ऑर्गेनाइजर', उसने हाल ही में एक जो लेख छापा था उसमें जो यूपीए सरकार के समय जो सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, उसको दिमागी नक्सल बताया है। उसको किस तरह देखते हैं आप?— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 28, 2026
जवाब: देखिए, वो मुझे लगता है वो खुद ही… pic.twitter.com/RSqAQ7cOQX
किताब पूरी दुनिया में छपेगी भारत में क्यों नहीं ? : गहलोत ने कहा कि यदि पुस्तक दुनिया के अन्य देशों में प्रकाशित होती है भारत में ही उसके प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं तो यह गंभीर स्थिति है. इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह सामने आनी चाहिए. यदि पुस्तक में किसी विषय पर लेखक के विचार है तो पाठकों को उसे पढ़ने और अपनी राय बनाने का अधिकार होना चाहिए.
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पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि कई प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी सोनिया गांधी को पुस्तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव दे चुकी है. जैसे ही प्रकाशन से जुड़ी खबर सामने आई, बड़ी-बड़ी कंपनियां आगे आईं और सोनिया गांधी को ऑफर दिए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि पुस्तक को प्रकाशित करने में अन्य प्रकाश को की दिलचस्पी है. गहलोत ने कहा कि पुस्तक की लेखिका सोनिया गांधी हैं, इसलिए प्रकाशन को लेकर अंतिम फैसला भी उन्हीं को करना है. दूसरी कंपनियों से मिले प्रस्तावों में से किसे स्वीकार किया जाए, यह सोनिया गांधी तय करेंगी.
सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया : गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ी है. विदेशी मूल की होने के बावजूद सोनिया गांधी ने भारतीय नारी के संस्कार और संस्कृति को जिस तरह अपनाया है, वह काबिले तारीफ है.
आरएसएस के लोग नक्सली सोच के : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साप्ताहिक मुक्त पत्र ऑर्गेनाइजर में यूपीए सरकार की एडवाइजरी कमेटी को दिमागी नक्सली बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस के लोग खुद ही नक्सली सोच वाले हैं. आजादी मिलते ही उन्होंने संविधान का विरोध किया था. आरएसएस के लोग तब मनुस्मृति की बात करते थे. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी निसंकोच वही काम किया जो ऑर्गेनाइज अखबार वाले कर रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है.