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सोनिया गांधी की किताब पर सियासी बवाल: गहलोत बोले- पेंग्विन के पीछे हटने के पीछे बड़ा दबाव, समय खोलेगा राज

जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित पुस्तक के भारत में प्रशासन को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. पेंग्विन इंडिया के कथित तौर पर पुस्तक प्रकाशित करने से पीछे हटने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और मोदी सरकार पर सियासी हमला बोला है. गहलोत का दावा है कि पुस्तक के कुछ अंश हटाने को लेकर सोनिया गांधी से कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारत में पुस्तक के प्रशासन को लेकर स्थिति बदल गई.

अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात अपने आवास पर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी की पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा होते ही पूरे देश में इस को लेकर उत्सुकता पैदा हो गई थी. पुस्तक के 10 नवंबर को प्रकाशित होने की जानकारी सामने आई थी और लोग इसके आने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे मेंअचानक पेंग्विन इंडिया के भारत में प्रकाशित पीछे हटने की खबर सामने आने से सभी को धक्का लगा है.

गहलोत ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पेंग्विन की पैरंट कंपनी विश्व स्तर पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए तैयार है तो भारत में इसका कार्यालय प्रकाशन से पीछे क्यों हट गया है. गहलोत ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई ना कोई दबाव जरूर रहा होगा, यह दबाव पीएम का था या किसी और का, यह समय आने पर सामने आएगा. गहलोत ने कहा कि पुस्तक में चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए कुछ टिप्पणियां हो सकती हैं और संभावित इन्हीं हिस्सों पर आपत्ति जताई गई होगी. उन्हें सवाल किया कि किसी लेखक को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अर्थ रह जाएगा.

अभिव्यक्ति की आजादी को बैन करना चाहते हैं : गहलोत ने इसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि किसी लेखक की पुस्तक के अंशों को दबाव के जरिए हटाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी पुस्तक में प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल या संगठन को लेकर टिप्पणी है तो उसका राजनीतिक और वैचारिक जवाब दिया जा सकता है, लेकिन लेखक से अंश हटाने के मांग करना उचित नहीं है. गहलोत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी संविधान की मूल भावना से जुड़ी हुई है. उन्होंने राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा का अर्थ लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों की आवाज की रक्षा करना भी है.