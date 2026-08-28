ETV Bharat / state

सोनिया गांधी की किताब पर सियासी बवाल: गहलोत बोले- पेंग्विन के पीछे हटने के पीछे बड़ा दबाव, समय खोलेगा राज

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- सोनिया गांधी से किताब के कुछ अंश हटाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया.

Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 10:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित पुस्तक के भारत में प्रशासन को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. पेंग्विन इंडिया के कथित तौर पर पुस्तक प्रकाशित करने से पीछे हटने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और मोदी सरकार पर सियासी हमला बोला है. गहलोत का दावा है कि पुस्तक के कुछ अंश हटाने को लेकर सोनिया गांधी से कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारत में पुस्तक के प्रशासन को लेकर स्थिति बदल गई.

अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात अपने आवास पर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी की पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा होते ही पूरे देश में इस को लेकर उत्सुकता पैदा हो गई थी. पुस्तक के 10 नवंबर को प्रकाशित होने की जानकारी सामने आई थी और लोग इसके आने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे मेंअचानक पेंग्विन इंडिया के भारत में प्रकाशित पीछे हटने की खबर सामने आने से सभी को धक्का लगा है.

गहलोत ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पेंग्विन की पैरंट कंपनी विश्व स्तर पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए तैयार है तो भारत में इसका कार्यालय प्रकाशन से पीछे क्यों हट गया है. गहलोत ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई ना कोई दबाव जरूर रहा होगा, यह दबाव पीएम का था या किसी और का, यह समय आने पर सामने आएगा. गहलोत ने कहा कि पुस्तक में चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए कुछ टिप्पणियां हो सकती हैं और संभावित इन्हीं हिस्सों पर आपत्ति जताई गई होगी. उन्हें सवाल किया कि किसी लेखक को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अर्थ रह जाएगा.

अभिव्यक्ति की आजादी को बैन करना चाहते हैं : गहलोत ने इसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि किसी लेखक की पुस्तक के अंशों को दबाव के जरिए हटाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी पुस्तक में प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल या संगठन को लेकर टिप्पणी है तो उसका राजनीतिक और वैचारिक जवाब दिया जा सकता है, लेकिन लेखक से अंश हटाने के मांग करना उचित नहीं है. गहलोत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी संविधान की मूल भावना से जुड़ी हुई है. उन्होंने राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा का अर्थ लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों की आवाज की रक्षा करना भी है.

किताब पूरी दुनिया में छपेगी भारत में क्यों नहीं ? : गहलोत ने कहा कि यदि पुस्तक दुनिया के अन्य देशों में प्रकाशित होती है भारत में ही उसके प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं तो यह गंभीर स्थिति है. इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह सामने आनी चाहिए. यदि पुस्तक में किसी विषय पर लेखक के विचार है तो पाठकों को उसे पढ़ने और अपनी राय बनाने का अधिकार होना चाहिए.

पढ़ें : भारत में सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशक हम नहीं: पेंगुइन

पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि कई प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी सोनिया गांधी को पुस्तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव दे चुकी है. जैसे ही प्रकाशन से जुड़ी खबर सामने आई, बड़ी-बड़ी कंपनियां आगे आईं और सोनिया गांधी को ऑफर दिए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि पुस्तक को प्रकाशित करने में अन्य प्रकाश को की दिलचस्पी है. गहलोत ने कहा कि पुस्तक की लेखिका सोनिया गांधी हैं, इसलिए प्रकाशन को लेकर अंतिम फैसला भी उन्हीं को करना है. दूसरी कंपनियों से मिले प्रस्तावों में से किसे स्वीकार किया जाए, यह सोनिया गांधी तय करेंगी.

सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया : गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ी है. विदेशी मूल की होने के बावजूद सोनिया गांधी ने भारतीय नारी के संस्कार और संस्कृति को जिस तरह अपनाया है, वह काबिले तारीफ है.

आरएसएस के लोग नक्सली सोच के : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साप्ताहिक मुक्त पत्र ऑर्गेनाइजर में यूपीए सरकार की एडवाइजरी कमेटी को दिमागी नक्सली बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस के लोग खुद ही नक्सली सोच वाले हैं. आजादी मिलते ही उन्होंने संविधान का विरोध किया था. आरएसएस के लोग तब मनुस्मृति की बात करते थे. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी निसंकोच वही काम किया जो ऑर्गेनाइज अखबार वाले कर रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है.

TAGGED:

ASHOK GEHLOT TARGETS RSS
PENGUIN RANDOM HOUSE
SONIA GANDHI MEMOIR
दिमागी नक्सली
GEHLOT ON SONIA GANDHI BOOK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.