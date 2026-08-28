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स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक लेकिन लगातार मॉनिटरिंग जरूरी, पेंड्रावन स्कूल में शिक्षा मंत्री

पेंड्रावन स्कूल के छात्र छात्राओं ने शिक्षक की कमी को लेकर देर रात तक धमधा खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किया था.

EDUCATION MINISTER GAJENDRA YADAV
पेंड्रावन स्कूल के बच्चों के साथ मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2026 at 11:57 AM IST

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दुर्ग: गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पेंड्रावन के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंचे. वहां उन्होंने छात्र छात्राओं से बात की. स्कूल में शिक्षकों और प्राचार्यों से भी बात की. छात्रों से उनकी समस्याओं को जाना.

पेंड्रावन स्कूल में शिक्षा मंत्री

घटना के दो दिन बाद गुरुवार को मंत्री पेंड्रावन स्कूल पहुंचे. मंत्री ने कहा कि छात्रों की मांग की जानकारी मिलते ही उसी दिन विभागीय बैठक लेकर आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे. छात्रों की मांग पर स्कूल में तत्काल तीन नए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है. प्राचार्य का दूसरी जगह तबादला कर अंडा गांव से नए प्राचार्य की व्यवस्था की गई है.

पेंड्रावन स्कूल में मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री ने शिक्षकों और छात्रों से की बात

मंत्री ने स्कूल में पहुंचे तीनों नए शिक्षकों से भी चर्चा की और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि एक और शिक्षक की पदस्थापना जल्द की जाएगी. इस दौरान मंत्री ने आंदोलन करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ सेल्फी ली और वीडियो भी बनाया. छात्रों ने मंत्री को धन्यवाद दिया. मंत्री ने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की.

Education Minister Gajendra Yadav
पेंड्रावन स्कूल में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री ने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ ग्रामीणों से भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक हैं, स्कूल व्यवस्थित दिख रहा है. लेकिन लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है. अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो.

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टीचर्स के लिए बच्चों का प्रदर्शन

दरअसल धमधा क्षेत्र के पेंड्रावन स्थित आत्मानंद स्कूल के 400 बच्चों ने मंगलवार को खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर करीब 12 घंटे तक चक्काजाम कर दिया था. दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ बच्चों का आंदोलन देर रात 12 बजे तक जारी रहा. छात्र छात्राओं का कहना था कि 400 बच्चों वाले स्कूल में सिर्फ 3 टीचर्स है, जिससे उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है. कई बार समस्या बताने के बाद भी समाधान नहीं होने पर छात्रों ने खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. आनन फानन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा. शिक्षा मंत्री ने तुरंत फोन से बच्चों से बात की. प्राचार्य को हटाया गया. 3 नए शिक्षकों की पदस्थापना की गई.

Education Minister Gajendra Yadav
छात्राओं के साथ सेल्फी लेते मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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