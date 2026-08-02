पेंड्रा रोड न्यायालय ने सुनाई सट्टेबाजों को सजा, सबूत के अभाव में 4 दोषमुक्त
आजीवन कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 2, 2026 at 11:51 AM IST
जीपीएम: क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने, फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से सट्टेबाजी का संगठित नेटवर्क चलाने वाले दोषियों को कोर्ट से कड़ी सजा मिली. सट्टेबाजी एवं धोखाधड़ी के बहुचर्चित मामले में पेंड्रारोड न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. सीमा जगदल्ला की अदालत ने 7 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में 4 सह-आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया.
सट्टेबाजों को हुई जेल
अदालत ने प्रकाश केंवट, हर्ष जायसवाल, रितेश सुल्तानिया उर्फ गुनगुन, मधुर जैन, योगेश देवांगन, विनायक ताम्रकार तथा राजकुमार कश्यप को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, कूटरचना और जुए से जुड़े अपराधों का दोषी पाया. माननीय कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत भी 3 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार जुर्माने का आदेश दिया. कोर्ट ने अजय यादव, जितेन्द्र सोनवानी, राहुल कोरी और अनुराग सोनी को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर दोषमुक्त कर दिया. शासन की ओर से एडीपीओ सुचिता सिंह ने मामले में प्रभावी पैरवी की.
मई 2024 में हुई थी कार्रवाई
मई 2024 में पेंड्रा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम छपराटोला (दुबटिया) में छापेमारी कर ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था. कार्रवाई के दौरान कई आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए थे. विवेचना तत्कालीन एसडीओपी एवं क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक मिश्रा ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में की थी. जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे.
पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में पेश किए
गिरोह से जुड़े लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जोड़ते थे और पैसों के लेन-देन के लिए फर्जी सिम कार्ड तथा अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग करते थे. पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य, बैंकिंग रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 7 को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि 4 को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया.
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