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पेंड्रा नगर में स्कूटी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में गई पिता और बेटे की जान, मां की हालत गंभीर

पेंड्रा नगर में स्कूटी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में गई पिता और बेटे की जान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पेंड्रा नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम समेत 2 लोगों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के पेंड्रा नगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. राय पेट्रोल पंप के पास मुख्य मार्ग पर कोयले से भरे तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी पर सवार पिता पुत्र की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार सभी लोग कुडकई गांव से पेंड्रा की ओर आ रहे थे उसी दौरान सड़क में सामने से भी एक बोर वाली गाड़ी आ रही थी और कोयले से भरी ट्रेलर भी उसी समय सामने से निकली. इसी दौरान ओवरटेक के दौरान स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो गए और ट्रेलर की चपेट में आ गए. इससे स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, जबकि उसमें सवार सभी लोग सड़क पर ही फेंका गए. तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

14 साल के बच्चे की भी मौत

सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक सहायता देने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां कुडकई गांव निवासी तेरस भरिया की मौत हो गई जबकि उनके 14 साल के बेटे राजू भरिया ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

ओवरटेक करने के दौरान हादसा, 14 साल के बच्चे और पिता की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला बिलासपुर रेफर

महिला गुड्डी भरिया की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है. चिकित्सकों का कहना है कि पति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 14 साल के बेटे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. अब मां की हालत गंभीर है जिसे रेफर किया गया है.

ट्रेलर को रोका गया

हादसे के बाद लोगों ने ट्रेलर को शिशु मंदिर के पास रोका और चालक को थाने भेज दिया है. पुलिस ट्रेलर को कब्जे में लेकर जांच कर रही है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. दुर्घटना के बाद कुछ समय तक मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने व्यवस्थित कराया.