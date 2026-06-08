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पेंड्रा सड़क हादसा: नशे में कार चलाकर 4 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को 20 साल की जेल

जून 2025 में हुआ था एक्सीडेंट, कोर्ट ने कार चालक को माना दोषी, 20 साल सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना

Pendra road accident case
नशे में कार चलाकर 4 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को 20 साल की जेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: जून 2025 में पेंड्रा इलाके के सेंवरा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था. इस चर्चित मामले में पेंड्रारोड अदालत की जज ज्योति अग्रवाल ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कार चालक स्नेहिल गुप्ता को दोषी मानते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पेंड्रा सड़क हादसा: कार चालक को 20 साल सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर मौत के लिए 5 साल की सजा

हादसे में चार लोगों की मौत हुई थी. अदालत ने नए कानून (बीएनएस) की धारा 106 के तहत आरोपी को हर एक मृतक के बदले 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है. ये सभी सजाएं एक के बाद एक (कुल 20 साल) चलेंगी.

कैसे हुआ था हादसा?

15 जून 2025 की रात को कुछ लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे. तभी सेंवरा गांव के पास पेंड्रा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. आरोप है कि कार ड्राइवर स्नेहिल गुप्ता शराब के नशे में बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा था.

Pendra road accident case
जून 2025 में हुआ था एक्सीडेंट, कोर्ट ने कार चालक को माना दोषी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चार लोगों की हुई थी मौत

इस भयानक टक्कर में भूपेन्द्र सिंह, रामअवतार, गंगाराम और शानू केवट गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इन चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में सारे सबूत पेश किए.

अदालत में क्या हुआ?

सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों के बयान और डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने माना कि आरोपी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई, जिससे चार मासूम लोगों की जान गई. हालांकि, आरोपी पर लगी हत्या जैसी एक गंभीर धारा (धारा 105) साबित नहीं हो सकी, लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे दोषी पाया गया. फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया.

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