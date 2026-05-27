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सराफा कारोबारी मर्डर केस: मौके पर पहुंचे IG, पूर्व विधायक शैलेश पांडेय भी परिवार से मिले, कहा- पुलिस क्या सिर्फ चालान काटने के लिए है?

पेंड्रा थाना इलाके के कोटमी साप्ताहिक बाजार में कुछ बदमाशों ने एक ज्वेलर्स (सर्राफा व्यापारी) से पहले लूटपाट की. इसके बाद उन्होंने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में हुए सराफा कारोबारी के मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है. बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय पेंड्रा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर गहरा दुख जताया. वहीं बिलापुर IG भी मौका-ए-वारदात पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया.

सराफा कारोबारी मर्डर केस: मौके पर पहुंचे IG, पूर्व विधायक शैलेश पांडेय भी परिवार से मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

इस हत्याकांड के बाद अब मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने परिवार को सांत्वना देने के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर तीखे सवाल उठाए. पूर्व विधायक ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. खुलेआम बाजार में ऐसी घटना होना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग की है.

घटना दर्दनाक है, अमानवीय घटना है. पूरे प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से राजधानी में लूट हो रही है. आखिर पुलिस की चेकिंग कहां है, क्या सिर्फ चालान काटने के लिए है- शैलेश पांडेय, पूर्व विधायक, बिलासपुर

बिलासपुर आईजी पहुंचे घटनास्थल

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग खुद पेंड्रा पहुंचे. उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहां यह घटना हुई थी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. पेंड्रा थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या और लूट का केस दर्ज कर लिया गया है.

दूसरे राज्यों से भी संपर्क

आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि इस वारदात को मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने अंजाम दिया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं. पुलिस अपने मुखबिरों (इन्फॉर्मर्स) और साइबर/तकनीकी टीम की मदद ले रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पड़ोसी जिलों और दूसरे राज्यों की पुलिस से भी तालमेल बिठाकर आरोपियों की घेराबंदी की जा रही है.

जनता में गुस्सा: पेंड्रा पूरी तरह बंद

इस घटना से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी नाराजगी है. पीड़ित परिवार और जनता के विरोध प्रदर्शन के कारण पेंड्रा शहर पूरी तरह बंद रहा. व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखे. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.