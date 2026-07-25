ETV Bharat / state

पेंड्रा कोर्ट ने 4 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी युवराज सिंह एवं क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान मध्यप्रदेश के बिजुरी रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली. थाना बिजुरी में दर्ज मर्ग के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान नंदू काशीपुरी के रूप में की. इसके बाद पुलिस ने साइबर तकनीक और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें हत्या और लूट की पूरी साजिश का खुलासा हुआ.

घटना 6 सितंबर 2022 को हुई थी, जब नंदू काशीपुरी के परिजन और बोलेरो मालिक अशफाक खान ने थाना गौरेला में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि नंदू रोज की तरह मालिक की बोलेरो लेकर रेलवे स्टेशन स्थित टैक्सी स्टैंड गया था, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: वर्ष 2022 में गौरेला से रहस्यमय ढंग से लापता हुए बोलेरो चालक नंदू काशीपुरी की हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए चार मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं लूटी गई बोलेरो को खरीदने वाले आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है. एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया.

गाड़ी बुकिंग का बहाना बनाकर घटना को दिया अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नंदू को फोन कर बुकिंग के बहाने ग्राम कुदरी, थाना पेंड्रा बुलाया था. शक से बचने के लिए एक आरोपी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया. इसके बाद बोलेरो को चिरमिरी मार्ग की ओर ले जाकर सुनसान स्थान पर नंदू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के दौरान दो आरोपियों ने उसके दोनों हाथ पकड़े, जबकि तीसरे आरोपी ने मोटरसाइकिल के क्लच वायर से गला घोंटकर उसकी जान ले ली. वारदात के बाद शव को आत्महत्या का रूप देने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से बिजुरी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया.

आरोपियों ने हत्या के बाद बोलेरो वाहन (CG-10 AF-0772) लूट लिया और पहचान छिपाने के लिए उसका नंबर प्लेट बदलकर फर्जी नंबर (MP-65 BB-0645) लगा दिया. बाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर वाहन को मध्यप्रदेश के उमरिया में बेच दिया गया. मर्ग डायरी प्राप्त होने के बाद थाना गौरेला में हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

महिला सहित 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

मामले की सुनवाई बिलासपुर जिले के पेण्ड्रारोड स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने रामाशंकर सोनी, रोहित यादव, लालू चौधरी और सावित्री को हत्या, षड्यंत्र, लूट एवं अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और संबंधित धाराओं में सात वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5,000-₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया.

चोरी की गाड़ी खरीदने वाला भी दोषी

वहीं, उमाकांत उपाध्याय को लूटी गई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करने के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मृतक के वारिसों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2011 के तहत मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को की है.