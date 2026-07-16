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पेंड्रा में बायपास सड़क की मांग, कलेक्टर के आश्वासन के बाद क्रमिक भूख हड़ताल स्थगित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में पेंड्रा बायपास सड़क निर्माण की मांग तेज हो गई है. इसे लेकर प्रेस क्लब गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पिछले 6 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहा था. हालांकि फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है. कलेक्टर के आश्वासन और प्रशासन की सकारात्मक पहल के बाद पत्रकारों ने आंदोलन को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया. हालांकि प्रेस क्लब ने स्पष्ट किया है कि बायपास निर्माण की मांग पहले की तरह जारी रहेगी.

8 सालों से पेंड्रा बायपास सड़क निर्माण की मांग जारी है. इसे लेकर 10 जुलाई से पेंड्रा के दुर्गा चौक में जिला प्रेस क्लब के नेतृत्व में शांतिपूर्ण क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की गई थी. इस जन आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों का लगातार समर्थन मिलता रहा. प्रतिदिन अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधि धरना स्थल पहुंचकर पत्रकारों का उत्साहवर्धन करते रहे.

विधानसभा में भी उठा मुद्दा

आंदोलन की गूंज जिले से निकलकर विधानसभा और रायपुर तक पहुंची, जिसके बाद शासन और जिला प्रशासन स्तर पर भी इस मांग को गंभीरता से लिया गया. इसी क्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया. बैठक में पत्रकारों ने पेंड्रा बायपास निर्माण को प्राथमिकता के साथ उठाते हुए जल्द कार्य प्रारंभ कराने की मांग रखी.

SDM भी धरना स्थल पहुंचे

बैठक में कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में इस परियोजना को शामिल कराने के लिए हरसंभव प्रशासनिक प्रयास किए जाएंगे. साथ ही बरसात समाप्त होने के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी. इसके बाद एसडीएम अमित बेक और जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने प्रशासन की ओर से हुई सकारात्मक पहल और प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी आंदोलनरत पत्रकारों को दी.

भूख हड़ताल स्थगित

इस पर जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के बीच सहमति बनी और कलेक्टर के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए क्रमिक भूख हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया. जिला प्रेस क्लब ने शासन और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि बरसात समाप्त होते ही लंबे समय से लंबित पेंड्रा बायपास सड़क निर्माण का कार्य धरातल पर शुरू होगा, जिससे क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी.