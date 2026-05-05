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आजमगढ़ में शासन की रोक के बाद भी कर दिया भुगतान; DM ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी

आजमगढ़ में शासन की रोक के बाद भी कर दिया भुगतान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: समाज कल्याण विभाग ने शासन द्वारा 10 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक के बाद भी भुगतान कर दिया. अरुण कुमार सिंह ने इसकी शिकायत मंडलायुक्त से की.

मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने जिला समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं और सहायक अध्यापकों वेतन भुगतान की जांच सीडीओ की अध्यक्षता में गठित टीम से कराई. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर डीएम ने कार्रवाई की संस्तुति के साथ अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है.

सीडीओ परीक्षित खटाना ने बताया कि शिकायत मिलने पर डीएम के निर्देश पर यह जांच की गई थी. हमारी ओर से जांच कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है. रिपोर्ट क्या है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते. अब डीएम साहब की ओर से रिपोर्ट को मंडलायुक्त और शासन को भेजा गया है.

शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया. सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गईं थीं, उन्हें शासन से रोक लगने के बाद भी भुगतान कर दिया.

मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी शामिल थे, से पूरे मामले की जांच कराई. जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित विभागीय अधिकारियों से साक्ष्य और अभिलेख लिए गए. जांच में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध हैं, जिस पर शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था.

इसके बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान किया गया. इस प्रकार कुल 10 अध्यापकों को लगभग 51.46 लाख रुपए का भुगतान अनियमित रूप से किए जाने की पुष्टि हुई है. आख्या में यह भी कहा गया है कि इन मामलों से संबंधित प्रकरण पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं. डीएम रविंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेज दिया है.