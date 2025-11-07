ETV Bharat / state

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से घायल बाघ को लाया गया भोपाल, डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज

पेंच टाइगर रिजर्व से इलाज के लिए भोपाल के वन विहार लाया गया बाघ. बिना सर्जरी ठीक करने का किया जा रहा प्रयास.

PENCH TIGER RESERVE INJURED TIGER
पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से घायल बाघ को लाया गया भोपाल (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 7, 2025

भोपाल: सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व से एक अवयस्क बाघ को भोपाल के वन विहार स्थित रेस्क्यू सेंटर लाया गया है. यह बाघ रेक्टल प्रोलेप्स जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. आने वाले दिनों में यह जानलेवा स्थिति में पहुंच सकता है. इसे देखते हुए पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इसका इलाज कराने का निर्णय लिया और भोपाल के वन विहार भेजा गया है. जहां वन विभाग और राज्य पशु अस्पताल के डॉक्टरों के टीम की देखरेख में इलाज चल रहा है.

वनकर्मियों को बीमार हालत में मिला था बाघ

वन विहार के डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि "पेंच टाइगर रिजर्व में बीते 4 नवंबर को गश्त के दौरान वन रक्षकों को एक अवयस्क बाघ दिखा था, जिसकी उम्र करीब डेढ़ से दो साल के करीब है. वनकर्मियों ने देखा कि बाघ रेक्टल प्रोलेप्स की समस्या से जूझ रहा है. जिसमें आंतो का हिस्सा शरीर से बाहर निकल जाता है. वनकर्मियों ने इसकी सूचना पेंच टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों को दी. लेकिन इसका इलाज पेंच टाइगर रिजर्व में संभव नहीं था. इसलिए इसे भोपाल के वन विहार लाया गया है."

बाघ को बेहोश कर डॉक्टरों ने की जांच

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ को ट्रैकुंलाइज कर शुक्रवार दोपहर वन विहार के रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है. यहां के अस्पताल में बेहोश कर डॉ अतुल गुप्ता, वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी वन विहार, डॉ. प्रशांत देशमुख, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, डॉ एस के तुमड़िया, वरिष्ठ पशु चिकित्सक राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल, डॉ. विनीत पाल, वाईल्ड लाईफ एस.ओ.एस. वन विहार एवं डा. हमजा, वन्यप्राणी चिकित्सक सहायक वन विहार द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया.

'बाघ के मूवमेंट की कराई जा रही वीडियोग्राफी'

आईएफएस विजय कुमार ने बताया कि "बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसमें रेक्टल प्रोलेप्स की पुष्टि हुई है. ऐसे बाघ को सतत निगरानी में रखकर इलाज किया जा रहा है. रेस्क्यू सेंटर में बाघ के मूवमेंट की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है. पहले बाघ को दवाईयां देकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है. जिससे सर्जरी की जरुरत न पड़े. लेकिन यदि दवाईयों का असर नहीं होता, तो फिर इसकी सर्जरी करने की जरुरत पड़ेगी."

'स्वस्थ होने के बाद भेजा जाएगा सिवनी'

विजय कुमार ने बताया कि "जब तक बाघ स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक उसे डाक्टरों की सतत निगरानी में रखा जाएगा. इसके बाद जब वह स्वस्थ होगा, तो उसे कुछ दिनों के लिए वन विहार के बाड़े में छोड़ा जाएगा. जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो हम पेंच टाइगर रिजर्व को इसकी सूचना भेज देंगे. इसके बाद वो इसे वापस ले जा सकते हैं. हालांकि वन विहार के डायरेक्टर का कहना है कि कितने दिनों तक बाघ वन विहार में रहेगा. अभी यह तय नहीं है."

