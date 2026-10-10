पांच साल बाद भी विकास की राह देख रही पेखड़ी पंचायत, जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर बच्चे
ग्रामीणों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग और प्रशासन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए जल्द कदम उठाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:56 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बंजार उपमंडल स्थित पेखड़ी पंचायत में बुनियादी सुविधाओं की कमी से ग्रामीण परेशान हैं. कहीं सड़कें टूटी हैं, तो कहीं कच्चे रास्तों से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है. सबसे चिंताजनक स्थिति गांवों के प्राथमिक स्कूलों की है, जहां जर्जर भवनों के बीच बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं. पेखड़ी पंचायत को बने करीब पांच साल हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार, विकास कार्यों की रफ्तार अब भी धीमी है. क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों को गिराने की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद धरातल पर कार्रवाई का इंतजार है. बेहतर शिक्षा की तलाश में कुछ परिवार अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं.
जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर बच्चे
पेखड़ी पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक पाठशाला पेखड़ी-1, शालिंगा और राजकीय प्राथमिक पाठशाला पेखड़ी-2, पेखड़ी सहित नाहीं स्कूल के भवनों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, तीनों स्कूलों के भवन पुराने हैं और उनकी हालत लगातार खराब हो रही है. कुछ भवनों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन उन्हें गिराने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है. इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.
गांव पेखड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला पेखड़ी-2 की हालत को लेकर स्थानीय लोग खासे चिंतित हैं. इस स्कूल में वर्तमान में केवल आठ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. स्थानीय समाजसेवी यज्ञ चंद जुफरा ने बताया कि स्कूल भवन की हालत संतोषजनक नहीं है. स्कूल का शौचालय और रसोईघर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. ऐसे में बच्चों को सुरक्षित वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है.
बेहतर पढ़ाई के लिए बच्चों को गांव से बाहर भेज रहे परिवार
स्थानीय निवासी पदम देव ने कहा कि स्कूल भवनों की खराब हालत और सुविधाओं की कमी के कारण अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए कई परिवार बच्चों को गांव से बाहर भेजने को मजबूर हो रहे हैं. इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है. वहीं, स्थानीय निवासी महेश्वर सिंह ने कहा कि यदि गांव के स्कूलों में सुरक्षित भवन और बेहतर सुविधाएं मिलें, तो अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें घर से दूर नहीं भेजना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी सुरक्षित स्कूल और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए.
टूटी सड़कें और कच्चे रास्ते भी बढ़ा रहे परेशानी
पेखड़ी पंचायत में शिक्षा के साथ-साथ सड़क और रास्तों की स्थिति भी ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. ग्राम पंचायत नौहांडा के पूर्व प्रधान स्वर्ण सिंह ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में कई सड़कें टूटी हुई हैं और कच्चे रास्तों के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़कें विद्यार्थियों, ग्रामीणों और अन्य लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों और प्रशासन को गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके.
पांच साल पहले बनी पंचायत, विकास कार्यों की रफ्तार पर सवाल
स्थानीय लोगों के अनुसार, पेखड़ी पंचायत करीब पांच वर्ष पहले ग्राम पंचायत नौहांडा से अलग होकर बनी थी. इसके बावजूद क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य भी अभी शुरुआती स्तर पर है. शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने से लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं.
क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की रिपोर्ट भेजी गई
खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रमेश भारद्वाज ने बताया, "पिछले वर्ष बंजार क्षेत्र में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 10 प्राथमिक स्कूल भवनों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है. इस संबंध में वीरवार को बंजार में उपमंडल अधिकारी के साथ बैठक भी हुई, जिसमें इन समस्याओं पर चर्चा की गई. क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों को गिराने के लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब आगे की कार्रवाई लोक निर्माण विभाग की ओर से की जानी है."
'केवल रिपोर्ट भेजना काफी नहीं, धरातल पर काम जरूरी'
ग्राम पंचायत पेखड़ी के उपप्रधान नील चंद ने कहा कि स्कूल भवनों की खराब हालत शिक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े करती है. ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी सुरक्षित स्कूल भवन, पर्याप्त कमरे और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केवल रिपोर्ट भेजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्याओं का समय पर समाधान होना भी जरूरी है.
ग्रामीणों को ठोस कार्रवाई का इंतजार
पेखड़ी पंचायत के ग्रामीणों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग और प्रशासन शालिंगा, पेखड़ी और नाहीं के स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए जल्द कदम उठाएंगे. साथ ही, टूटी सड़कों और कच्चे रास्तों की समस्या का भी समाधान किया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि दूरदराज के गांवों के विद्यार्थियों को भी सुरक्षित माहौल में पढ़ने का अवसर मिले और अभिभावकों को बेहतर शिक्षा के लिए अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजने के लिए मजबूर न होना पड़े.
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