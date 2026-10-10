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पांच साल बाद भी विकास की राह देख रही पेखड़ी पंचायत, जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर बच्चे

पेखड़ी पंचायत में पांच साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बंजार उपमंडल स्थित पेखड़ी पंचायत में बुनियादी सुविधाओं की कमी से ग्रामीण परेशान हैं. कहीं सड़कें टूटी हैं, तो कहीं कच्चे रास्तों से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है. सबसे चिंताजनक स्थिति गांवों के प्राथमिक स्कूलों की है, जहां जर्जर भवनों के बीच बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं. पेखड़ी पंचायत को बने करीब पांच साल हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार, विकास कार्यों की रफ्तार अब भी धीमी है. क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों को गिराने की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद धरातल पर कार्रवाई का इंतजार है. बेहतर शिक्षा की तलाश में कुछ परिवार अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं.

जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर बच्चे