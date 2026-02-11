पीपला हत्याकांड में बड़ा फैसला: 23 दोषियों को सजा, 12 को उम्रकैद, 11 को 7-7 साल की कैद
दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर अगस्त 2015 में हिंसक झड़प हो गई थी. इसमें युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
Published : February 11, 2026 at 9:06 PM IST
भरतपुर: जिले के बहुचर्चित पीपला हत्याकांड और मारपीट मामले में करीब 10 साल बाद न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3, भरतपुर की अदालत ने दोनों पक्षों से जुड़े कुल 23 दोषियों को सजा सुनाई. इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास, जबकि 11 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सश्रम कैद की सजा दी गई. फैसले के दौरान अदालत परिसर में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ मौजूद रही.
यह था मामला: यह मामला अगस्त 2015 का है. चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव पीपला में दो पक्षों के बीच पुराना विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दयाचंद ने चिकसाना थाने में 16 अगस्त, 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा राकेश गांव के बस स्टैंड पर खड़ा था. उसी दौरान गांव के सौदान सिंह ने अपने परिजनों के साथ मिलकर राकेश के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. जब राकेश के परिजन उसे बचाने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया. इस दौरान सौदान सिंह ने राकेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे.
दयाचंद की रिपोर्ट पर सौदान सिंह सहित 15 लोगों के खिलाफ हत्या, मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया. पुलिस जांच के बाद 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया. सुनवाई के दौरान तीन आरोपी भोजा, सौदान सिंह और राजू की मृत्यु हो गई. हालांकि, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें भी दोषी माना. शेष 12 आरोपियों को हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. घटना के दिन ही दूसरे पक्ष के श्यामलाल ने भी चिकसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. श्यामलाल ने आरोप लगाया कि दयाचंद और उसके परिजनों ने उनके परिवार पर हमला किया, जिससे कई लोग घायल हुए.
इस मामले में 54 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. जांच के बाद पुलिस ने 11 लोगों को दोषी पाया. इनमें तेजपाल, अटल बिहारी, तेजसिंह, टीकम, दयाचंद, रघुवीर, प्रभु, वीरेंद्र, चरण सिंह, दिनेश और नरेंद्र शामिल हैं. कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन सभी 11 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई. करीब दस वर्ष तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के मामलों में एक साथ फैसला सुनाया.