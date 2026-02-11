ETV Bharat / state

पीपला हत्याकांड में बड़ा फैसला: 23 दोषियों को सजा, 12 को उम्रकैद, 11 को 7-7 साल की कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बहुचर्चित पीपला हत्याकांड और मारपीट मामले में करीब 10 साल बाद न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3, भरतपुर की अदालत ने दोनों पक्षों से जुड़े कुल 23 दोषियों को सजा सुनाई. इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास, जबकि 11 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सश्रम कैद की सजा दी गई. फैसले के दौरान अदालत परिसर में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ मौजूद रही. यह था मामला: यह मामला अगस्त 2015 का है. चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव पीपला में दो पक्षों के बीच पुराना विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दयाचंद ने चिकसाना थाने में 16 अगस्त, 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा राकेश गांव के बस स्टैंड पर खड़ा था. उसी दौरान गांव के सौदान सिंह ने अपने परिजनों के साथ मिलकर राकेश के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. जब राकेश के परिजन उसे बचाने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया. इस दौरान सौदान सिंह ने राकेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे.