हिसार हुआ गर्वित: पेडवाड़ के सूर्यकांत बने देश के CJI, शहर में हवन, रक्तदान शिविर का आयोजन, ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया गया जश्न

हिसार हुआ गर्वित ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार जिले के पेडवाड़ गांव के लाल जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली. यह पल गांव और हिसार दोनों के लिए गर्व का क्षण बन गया. पेडवाड़ में लड्डू बांटे गए. घर-घर मिठाइयां बांटी गई. साथ ही युवाओं ने ढोल-नगाड़ों पर नाच कर खुशी मनाई. गांव में चारों ओर उल्लास का माहौल देखने को मिला. हिसार बार एसोसिएशन का ऐतिहासिक उत्सव: हिसार बार एसोसिएशन ने CJI सूर्यकांत के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया. सोमवार सुबह 9:30 बजे बार परिसर में हवन यज्ञ किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने सूर्यकांत के उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना की. इसके बाद बार रूम में उनके शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया गया.जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, पूरा हॉल तालियों और ‘हिसार जिंदाबाद’ के नारों से गूंज उठा. पेडवाड़ के सूर्यकांत बने देश के CJI (ETV Bharat) रक्तदान शिविर लगाया गया: शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में सुबह 10 से 1 बजे तक बार परिसर में बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया. यहां रक्तदान, आंखों की जांच, दांतों की जांच, मोतियाबिंद रोगियों का चयन और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया. जिसमें बार सदस्यों के साथ-साथ आम लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. हिसार से सूर्यकांत का गहरा नाता: प्रधान संदीप बूरा और सचिव समीर भाटिया ने बताया कि, "सूर्यकांत ने 1984-85 में हिसार कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. आत्माराम बंसल के साथ जूनियर के रूप में करियर शुरू किया था. ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणादायक सफर तय किया."