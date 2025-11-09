ETV Bharat / state

पेडिकॉन 2025 का समापनः चिकित्सकीय योगदान के लिए डॉ. सुनीता कात्यायनी को सम्मान

रांची में इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से आयोतिज पेडिकॉन 2025 का समापन हो गया है.

Pedicon 2025 concluded organised by Indian Academy of Pediatrics in Ranchi
24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025 में शामिल चिकित्सक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 10:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: 24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025 का रविवार की शाम समापन हो गया. इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) की रांची शाखा द्वारा ओरमांझी स्थित रिसॉर्ट में इसका आयोजन किया गया.

इस तीन दिवसीय कार्यशाला एवं कांफ्रेंस में झारखंड और देशभर के 300 शिशु रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया. कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजात, शिशु एवं बाल रोगों के चिकित्सा के क्षेत्र में आ रहे नए नए बदलाव पर अपने-अपने विचार रखें.

देश के कई शिशु एवं नियोनेटल स्पेशलिस्ट ने अपने-अपने व्याख्यान में युवा चिकित्सकों को चिकित्सा के नवीनतम पद्धतियों से अवगत कराया. विशेषज्ञों ने आधुनिकतम चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अनुभवों को भी साझा किया. पेडिकॉन 2025 के अंतिम दिन आज रविवार को रांची की वरिष्ट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनीता कात्यायनी को उनके चिकित्सकीय योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया.

Pedicon 2025 concluded organised by Indian Academy of Pediatrics in Ranchi
पेडिकॉन 2025 का समापन (ETV Bharat)

वहीं कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉ राजेश कुमार 'बालपन' ने देशभर से आए शिशु रोग विशेषज्ञों का स्वागत किया. इस कॉफ्रेंस में इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) के नेशनल प्रेसिडेंट डॉ बसंत कलतकर, डॉ नीलम मोहन, जयपुर से डॉ शिवराज सिंह, पटना से डॉ विकास राज समेत कई वरिष्ट शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित अपने-अपने विचार रखें.

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रशांत साबोत ने झारखंड में बच्चों के स्वास्थ्य और राज्य के चाइल्ड अस्पतालों की सराहना की. उन्होंने बताया कि झारखंड में बच्चों के स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है. जिसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा. राजस्थान की राजधानी जयपुर से आए डॉ रजत मालोत ने बच्चों के हड्डी रोगों पर अपना व्याख्यान दिया. उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव है पर डॉक्टर और घरवालों की जानकारी के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं.

Pedicon 2025 concluded organised by Indian Academy of Pediatrics in Ranchi
24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025 का समापन (ETV Bharat)

डॉ राजेश कुमार ने बताया कि टेक्नोलॉजी और बच्चों के स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में दूसरे राज्य झारखंड से आगे हैं. लेकिन अपना झारखंड भी स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. डॉ राजेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे युवा चिकित्सकों से कहा कि आने वाले दिनों में नवजात, शिशुओं बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं.

उन्होंने बताया कि 24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025 से झारखंड के चिकित्सकों को आने वाले दिनों में बहुत लाभ मिलेगा. इस तरह के आयोजन से बच्चों के बेहतर इलाज में डॉक्टरों को काफी मदद मिलती है.

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में आईएपी के अध्यक्ष डॉ. पीके गुप्ता, रिम्स एसएनसीयू के हेड डॉ. राजीव मिश्रा, सेक्रेटरी डॉ. राजेश कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. शैलेश चंद्रा, डॉ. श्याम सिडाना, डॉ. अनिताभ कुमार, डॉ. परमानंद काशी, डॉ. किरण शंकर दास समेत कई चिकित्सकों ने अहम भूमिका निभाई.

इसे भी पढ़ें- पेडिकॉन-2025: नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को 2030 तक सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य-डॉ. अपर्णा

इसे भी पढ़ें- रांची में शिशु रोग विशेषज्ञों का तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 25 शुरू, पहले दिन इनवेसिव वेंटिलेशन पर वर्कशॉप का आयोजन

इसे भी पढ़ें- 24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025: तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे देशभर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ

TAGGED:

ACHIEVEMENT AWARD TO DR SUNITA
INDIAN ACADEMY OF PEDIATRICS
RANCHI
शिशु एवं बाल रोगों की चिकित्सा
PEDICON 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.