पेडिकॉन 2025 का समापनः चिकित्सकीय योगदान के लिए डॉ. सुनीता कात्यायनी को सम्मान

रांची: 24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025 का रविवार की शाम समापन हो गया. इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) की रांची शाखा द्वारा ओरमांझी स्थित रिसॉर्ट में इसका आयोजन किया गया.

इस तीन दिवसीय कार्यशाला एवं कांफ्रेंस में झारखंड और देशभर के 300 शिशु रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया. कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजात, शिशु एवं बाल रोगों के चिकित्सा के क्षेत्र में आ रहे नए नए बदलाव पर अपने-अपने विचार रखें.

देश के कई शिशु एवं नियोनेटल स्पेशलिस्ट ने अपने-अपने व्याख्यान में युवा चिकित्सकों को चिकित्सा के नवीनतम पद्धतियों से अवगत कराया. विशेषज्ञों ने आधुनिकतम चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अनुभवों को भी साझा किया. पेडिकॉन 2025 के अंतिम दिन आज रविवार को रांची की वरिष्ट शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनीता कात्यायनी को उनके चिकित्सकीय योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया.

पेडिकॉन 2025 का समापन (ETV Bharat)

वहीं कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉ राजेश कुमार 'बालपन' ने देशभर से आए शिशु रोग विशेषज्ञों का स्वागत किया. इस कॉफ्रेंस में इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) के नेशनल प्रेसिडेंट डॉ बसंत कलतकर, डॉ नीलम मोहन, जयपुर से डॉ शिवराज सिंह, पटना से डॉ विकास राज समेत कई वरिष्ट शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित अपने-अपने विचार रखें.

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रशांत साबोत ने झारखंड में बच्चों के स्वास्थ्य और राज्य के चाइल्ड अस्पतालों की सराहना की. उन्होंने बताया कि झारखंड में बच्चों के स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है. जिसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा. राजस्थान की राजधानी जयपुर से आए डॉ रजत मालोत ने बच्चों के हड्डी रोगों पर अपना व्याख्यान दिया. उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव है पर डॉक्टर और घरवालों की जानकारी के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं.