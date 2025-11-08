ETV Bharat / state

पेडिकॉन-2025: नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को 2030 तक सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य-डॉ. अपर्णा

रांची में पेडिकॉन 2025 का आयोजन किया गया है. जिसमें देशभर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञों का जुटान हुआ है.

Jharkhand Pedicon 2025
रांची में पेडिकॉन 2025. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 6:41 PM IST

रांची: राजधानी रांची में चल रहे शिशु रोग विशेषज्ञों की तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस "पेडिकॉन-25" के दूसरे दिन आज बच्चों,खासकर नवजात में होनेवाली बीमारियों और उसके इलाज पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अनुभव साझा किए.

नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में सुधार की जरूरतः डॉ. अपर्णा

हैदराबाद के किम्स से आईं नियोनेटल एक्सपर्ट डॉ. अपर्णा ने नवजात बच्चों की भारत में हर साल होनेवाली मौत की चर्चा करते हुए कहा कि भारत में हर साल 27 मिलियन नवजात का जन्म होता है और उसमें प्रति 1000 जन्म के समय 21 नवजात की मौत हो जाती है. उन्होंने बताया कि NMR यानी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में सुधार के बावजूद वैश्विक स्तर पर औसत NMR की तुलना में यह काफी ज्यादा है. NMR का वैश्विक दर प्रति हजार 10-12 के बीच है.

जानकारी देते पेडिकॉन-2025 में शामिल शिशु रोग विशेषज्ञ. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 देश में NMR को सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखा गया है. डॉ. अपर्णा ने बताया कि समय पूर्व प्रसव, कुपोषण, जन्म के दौरान नवजात का नहीं रोना, इन्फेक्शन और अन्य वजहों से देश में नवजात शिशुओं का मृत्यु दर अधिक है.

नवजात में होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन की भी चर्चा

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक(IAP) रांची द्वारा आयोजित झारखंड पेडिकॉन-2025 के दूसरे दिन हैदराबाद से आए डॉ. जयंत कृष्णा ने बच्चों, खास कर नवजात में होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन के खतरे और उसके इलाज के बारे में चर्चा की.

बच्चों में जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर पर भी डाला प्रकाश

वहीं झारखंड के एक मात्र हिमेटोलॉजिस्ट और सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अभिषेक रंजन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों में जेनेटिकली ब्लड डिसऑर्डर और थैलीसेमिया बीमारी की गंभीरता और उसके प्रबंधन पर चर्चा की.

300 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञों ने लिया भाग

पेडिकॉन 2025 के आयोजन समिति के सचिव डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और देशभर से कुल मिलाकर 300 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. कॉन्फ्रेंस की खासियत यह है कि इसमें नियोनेटल और बाल रोगों से जुड़े ऐसे-ऐसे विषयों पर चर्चा हो रही है जिसका लाभ चिकित्सकों के साथ-साथ राज्य की जनता को भी मिलेगा. सेमिनार में कल बच्चों में गुर्दे का रोग, हृदय रोग, लिवर रोग, पीलिया, बच्चों में होनेवाला मोटापा, चर्म रोग से जुड़े लक्षण, सांस से संबंधित बीमारी पर चर्चा होगी.

