पेडिकॉन-2025: नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को 2030 तक सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य-डॉ. अपर्णा

रांची: राजधानी रांची में चल रहे शिशु रोग विशेषज्ञों की तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस "पेडिकॉन-25" के दूसरे दिन आज बच्चों,खासकर नवजात में होनेवाली बीमारियों और उसके इलाज पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अनुभव साझा किए.

नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में सुधार की जरूरतः डॉ. अपर्णा

हैदराबाद के किम्स से आईं नियोनेटल एक्सपर्ट डॉ. अपर्णा ने नवजात बच्चों की भारत में हर साल होनेवाली मौत की चर्चा करते हुए कहा कि भारत में हर साल 27 मिलियन नवजात का जन्म होता है और उसमें प्रति 1000 जन्म के समय 21 नवजात की मौत हो जाती है. उन्होंने बताया कि NMR यानी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में सुधार के बावजूद वैश्विक स्तर पर औसत NMR की तुलना में यह काफी ज्यादा है. NMR का वैश्विक दर प्रति हजार 10-12 के बीच है.

जानकारी देते पेडिकॉन-2025 में शामिल शिशु रोग विशेषज्ञ. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 देश में NMR को सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखा गया है. डॉ. अपर्णा ने बताया कि समय पूर्व प्रसव, कुपोषण, जन्म के दौरान नवजात का नहीं रोना, इन्फेक्शन और अन्य वजहों से देश में नवजात शिशुओं का मृत्यु दर अधिक है.

नवजात में होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन की भी चर्चा

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक(IAP) रांची द्वारा आयोजित झारखंड पेडिकॉन-2025 के दूसरे दिन हैदराबाद से आए डॉ. जयंत कृष्णा ने बच्चों, खास कर नवजात में होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन के खतरे और उसके इलाज के बारे में चर्चा की.