ओरण बचाने के लिए जैसलमेर से जयपुर तक पदयात्रियों को जोधपुर में मिला भारी जनसमर्थन

जोधपुर: पश्चिमी राजस्थान में ओरण और गोचर भूमि बचाने के लिए जैसलमेर से शुरू यात्रा जोधपुर पहुंची. सोमवार को यात्रा में यहां सैकड़ों लोग शामिल हुए और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. जैसलमेर से जयपुर तक की 700 से अधिक किलोमीटर की इस यात्रा को यहां जमकर जनसमर्थन मिला.

टीम ओरण के सुमेर सिंह सांवता ने बताया कि जैसलमेर-बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान में गायों और देवताओं के लिए रखी भूमि सरकार धड़ाधड़ सोलर कंपनियों को एलॉट कर रही हैं. हम इन जमीनों को सुरक्षित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा नजर नहीं आ रही हैं. कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही किया और वर्तमान सरकार भी यही कर रही हैं. ओरण गोचर में हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यह गलत हैं. सरकार को हमारी धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. रविवार को जोधपुर पहुंची यात्रा के सदस्य नंगे पाव आए थे.

पढ़ें:ओरण बचाने और पलायन रोकने को लेकर महापड़ाव, निकाला पैदल जुलूस, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

महंत सत्यमणी ने बताया कि ओरण गोचर की भूमि के सरंक्षण के लिए सरकार को आदेश जारी करने चाहिए. यह जनाक्रोश लगातार बढ रहा है. हमारी मांग यही है कि ओरण और गोचर भूमि को राजस्व में दर्ज कराया जाए. लोगों को जनता की भावना को समझाना होगा.